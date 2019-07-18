Конституционный суд Армении приостановил производство по делу Кочаряна

18 июля 2019, 22:47

Производство по делу второго президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, приостановлено до получения заключения Европейского суда по правам человека и Венецианской комиссии, сообщил сегодня Конституционный суд Армении.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая судья Давид Григорян постановил освободить второго президента Армении из-под ареста под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха, а также приостановить само дело и передать его в Конституционный суд. 25 июня Генпрокуратура Армении добилась в Апелляционном суде возвращения Кочаряна под стражу и возобновления дела. Защита обжаловала это решение. 16 июля следователи обыскали кабинет судьи Давида Григоряна, который вынес решение об освобождении Кочаряна. Судья сообщил, что возбуждено дело о служебном подлоге. Защита Кочаряна и независимые юристы уверены, что на Григоряна и судебную систему в целом оказывается давление.

18 июля Конституционный суд (КС) Армении принял решение проконсультироваться в Евросуде и Венецианской комиссии, соответствует ли статья 300.1 УК Армении (свержение конституционного строя) Конституции республики, сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте КС (перевод корреспондента "Кавказского узла").

"На основании статьи 56 закона "О Конституционном суде" производство по делу Роберта Кочаряна приостановлено до получения заключения", - отмечено в сообщении.

Освобождение Кочаряна вызвало недовольство премьер-министра Никола Пашиняна, который после этого призвал своих сторонников блокировать суды. Этот призыв не укладывается в рамки армянского законодательства, заявила бывший омбудсмен Армении Лариса Алавердян. Полиция не предприняла никаких действий во время блокировки судов, так как подчиняется премьеру, а не закону, считает правозащитник Аветик Ишханян. Премьер рискует стать фигурантом уголовного дела, если в стране произойдет очередная революция, отметил политтехнолог Армен Бадалян. Пашинян пытается получить контроль над последними форпостами, которые ему не подчиняются - судами и Нагорным Карабахом, считает политобозреватель Наира Айрумян.

На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.