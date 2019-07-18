18 июля 2019, 22:47

Конституционный суд Армении приостановил производство по делу Кочаряна

Производство по делу второго президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, приостановлено до получения заключения Европейского суда по правам человека и Венецианской комиссии, сообщил сегодня Конституционный суд Армении.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая судья Давид Григорян постановил освободить второго президента Армении из-под ареста под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха, а также приостановить само дело и передать его в Конституционный суд. 25 июня Генпрокуратура Армении добилась в Апелляционном суде возвращения Кочаряна под стражу и возобновления дела. Защита обжаловала это решение. 16 июля следователи обыскали кабинет судьи Давида Григоряна, который вынес решение об освобождении Кочаряна. Судья сообщил, что возбуждено дело о служебном подлоге. Защита Кочаряна и независимые юристы уверены, что на Григоряна и судебную систему в целом оказывается давление.

18 июля Конституционный суд (КС) Армении принял решение проконсультироваться в Евросуде и Венецианской комиссии, соответствует ли статья 300.1 УК Армении (свержение конституционного строя) Конституции республики, сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте КС (перевод корреспондента "Кавказского узла").

"На основании статьи 56 закона "О Конституционном суде" производство по делу Роберта Кочаряна приостановлено до получения заключения", - отмечено в сообщении.

Освобождение Кочаряна вызвало недовольство премьер-министра Никола Пашиняна, который после этого призвал своих сторонников блокировать суды. Этот призыв не укладывается в рамки армянского законодательства, заявила бывший омбудсмен Армении Лариса Алавердян. Полиция не предприняла никаких действий во время блокировки судов, так как подчиняется премьеру, а не закону, считает правозащитник Аветик Ишханян. Премьер рискует стать фигурантом уголовного дела, если в стране произойдет очередная революция, отметил политтехнолог Армен Бадалян. Пашинян пытается получить контроль над последними форпостами, которые ему не подчиняются - судами и Нагорным Карабахом, считает политобозреватель Наира Айрумян.

На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Примечание:

"АНК подверг критике доклад о расследовании событий 1 марта 2008 года в Ереване", "Содокладчик ПАСЕ указал на необходимость раскрытия убийств 1 марта 2008 в Армении", "В Армении освобождены задержанные полицией молодые активисты оппозиции".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

18 июля 2019, 23:16

18 июля 2019, 22:18

18 июля 2019, 22:11

  • Число задержанных в Иджеване достигло 22

    Полицейские оттеснили протестующих, которые попытались перекрыть дорогу в Тавушской области Армении. Число задержанных выросло до 22, разыскиваются еще 14 активистов, сообщили в полиции.

18 июля 2019, 21:40

  • Суд в Махачкале оставил депутата Раджабова под арестом

    За Фикрета Раджабова, арестованного по делу о преступном сообществе и аферах с земельными участками, поручились депутаты парламента Дагестана. Суд отказался выпустить депутата из СИЗО и продлил срок его ареста до середины ноября.

18 июля 2019, 20:52

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи