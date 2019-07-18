Суд встал на сторону застройщиков Александровской рощи в Ростове-на-Дону

18 июля 2019, 14:51

Ростовский облсуд отказал сегодня в удовлетворении апелляции местных жителей, оспоривших вырубку деревьев в Александровской роще для застройки территории многоквартирными домами. Активисты будут обжаловать решение суда в кассационной инстанции.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 марта Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону признал законным постановление главы города об утверждении планировки территории Александровской рощи. Судебные слушания прошли на фоне обещаний властей построить на месте рощи комфортный экорайон со всей инфраструктурой, а сотни квартир в новых домах получат обманутые дольщики. Активисты заявили, что намерены обжаловать решение Пролетарского райсуда.

Суд в Ростове-на-Дону рассматривал апелляционную жалобу защитников рощи на нескольких заседаниях. В своих жалобах истцы — жители Александровки (район Ростова-на-Дону. – Прим. "Кавказского узла") требовали отменить постановление суда первой инстанции, узаконившее застройку территории рощи. Поддержать истцов в зал суда сегодня пришли восемь ростовчан, сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

В своей жалобе активисты указали, что выводы суда о том, что права истцов не были нарушены, не соответствуют действительности, заявил в суде один из истцов Антон Штык. По его словам, суд неправильно определил предмет спора, не дал оценку приведённым истцами доказательств, в частности, доводам о нарушении процедуры публичных слушаний. Штык также отметил, что расчеты плотности будущих жильцов в домах на месте рощи "неверные", и представил собственные расчеты, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на судебном процессе.

Застройщик занизил число будущих жильцов на 7,5 тысячи человек, для которых не хватит парковок, а также мест в школах и детских садах, считают истцы. На митинге 6 августа 2018 года активисты приняли резолюцию с требованиями провести расследование вырубки рощи под контролем федеральных властей. Размещенная на платформе Change.org 5 августа 2018 года петиция "Требуем федеральный центр вмешаться в ситуацию с уничтожением зеленых зон Ростова-на-Дону", по состоянию на 12.40 мск 18 июля, собрала более 6699 подписей.

Отказ суда в иске является "нарушением прав на судебную защиту", заявила другая активистка Татьяна Копосова. По ее словам, суд первой инстанции не оценил представленные истцами видеозаписи и фотографии вырубки здоровых деревьев, а также показания свидетелей. "(В решении суда) переписан только отзыв ответчиков … Мы защищаем благоприятные условия, чтобы в городе жилось хорошо. Детсады и школы (Александровки) не рассчитаны на такое количество жителей", — заявила в обоснование своей жалобы Копосова.

В суде 1 марта были допрошены свидетели, которые рассказали о попытке принять участие в публичных слушаниях 2 августа 2018 года, но не смогли попасть в зал, так как было "большое количество людей, а зал был слишком маленький". На видеозаписи, которую предъявили истцы, было видно, что в небольшом зале департамента архитектуры и градостроительства ростовской мэрии нет свободных мест, часть людей стоит. Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин, говорит на показанных кадрах, что проект уже получил одобрение департамента, передал корреспондент "Кавказского узла" 1 марта.

Решения о вырубке деревьев в роще были приняты в "молниеносные сроки и были подогнаны под строительство", считает еще один из истцов Ирина Черкашина. "Вместе с этим обращения граждан, которые много лет просили сделать территорию (рощи) экопарком, оставили без внимания", — подчеркнула Черкашина.

Все необходимые расчёты, касающиеся строительства домов на территории рощи в Александровке, были представлены в суде, заявил представитель компании-застройщика "Югстройинвест" Александр Язымов. "В ходе согласования проектной документации все сроки были соблюдены, был проведён расчёт инфраструктуры на весь микрорайон", а строительство домов "обеспечивает защиту прав пострадавших участников долевого строительства", — заявил юрист в судебном заседании.

Представители администрации Ростова-на-Дону и городского департамента архитектуры также сочли решение Пролетарского райсуда законным и обоснованным. Коллегия судей оставила решение Пролетарского районного суда без изменения, апелляционные жалобы истцов — без удовлетворения, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Местные жители пожаловались на отсутствие в районе других мест для прогулок

Решение апелляционного суда будет обжаловано, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Антон Штык после заседания суда.

"(В роще) идёт масштабная стройка домов этажностью от 18 до 24 этажей. При этом (застройщики) заявляют, что будет всего два детских садика и одна школа. У нас переполнены детские сады, школы (работают) в 2-3 смены. В нашем Пролетарском районе больше нет ни одного парка. (Роща) — это единственное зеленое насаждение", — прокомментировала решение суда Ирина Черкашина. По её словам, местные жители охраняют оставшуюся часть рощи.

“Я, как эколог, доказывала, что там есть уже сложившаяся экосистема, однако глава города в выступлении сказал, что "нет такого понятия как Александровская роща". Поскольку это был питомник совхоза декоративных культур, люди туда ходили, как в лес: грибы собирать, гулять с маленькими детьми, образовалась тропиночная сеть. Однако 15 июля (2018 года) закончился чемпионат мира по футболу, а 16 (июля) начали спиливать деревья, и (местные жители) прибежали в панике. Птицы, ежи, белки, зайцы бежали оттуда массово. Это длилось трое суток", — сказала Черкашина корреспонденту "Кавказского узла".

"Само по себе понятия "Александровская роща" не существует. Нет такого объекта. Есть участок площадью 18 гектаров, на котором произрастают деревья", — объяснял на пресс-конференции глава администрации города Виталий Кушнарев, слова которого привела 3 августа 2018 года газета "Аргументы и факты".

"По словам нашего бывшего сити-менеджера (бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева. — Прим. "Кавказского узла"), рощи якобы вообще не существует. Остановка "Роща" есть, сама роща есть, а то, что с 2009 года местные жители регулярно просят присвоить этой зоне статус рекреационной — всё это проигнорировано. Это была единственная природная зона, куда можно было сходить с детьми, кормили белок, птичек, росли уникальные растения. Там был небольшой пустырь, где жители оборудовали футбольное поле, играли там. Люди регулярно проводили субботники, убирали за собой", — рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Александровки Вероника, пришедшая поддержать истцов.

Напомним, что на сайте компании "Югстройинвест" говорится что "Вересаево" станет уникальным районом Ростова-на-Дону. "Микрорайон "Вересаево" спроектирован так, чтобы и взрослым, и детям здесь было удобно и комфортно. Детские, спортивные площадки, зеленые зоны: прогулочные аллеи с арт-объектами, зеленые скверы. Здесь будет реализована уникальная концепция благоустройства, которая по-настоящему удивит ростовчан", — сказал при подписании соглашения в Сочи 14 февраля гендиректор компании.