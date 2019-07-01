МВД рапортовало об обнаружении схрона убитого в Дагестане боевика

01 июля 2019, 00:36

Тайник с боеприпасами, взрывчатыми веществами и камуфлированной одеждой найден в 2,5 км от селения Гимры. Схрон, по предварительным данным, принадлежал лидеру вооруженной группировки, убитому в 2015 году, сообщило МВД 30 июня.

По информации ведомства, схрон был спрятан в горной местности в 2,5 км от селения Гимры Унцукульского района.

Из тайника изъяты граната, элементы взрывчатых веществ, спальный мешок и камуфлированная одежда. По предварительной информации, схрон принадлежал лидеру вооруженной группировки, убитому в 2015 году в ходе спецоперации в селении Гимры, говорится в сообщении, опубликованном 30 июня на странице ведомства в Instagram.

МВД также опубликовало видео, на котором показано, как собака с ошейником взбирается по камням разрушенного старого здания и заглядывает в отверстие стены. Затем в кадре показана ниша среди камней на земле, где лежит граната. Мужчина берет боеприпас и демонстрирует его крупным планом, после чего кладет на землю. В последнем кадре ролика виден взрыв. Видео, опубликованное в Instagram 30 июня, сегодня к 0.20 мск набрало 17 027 просмотров.

Пользователь соцсети, комментируя сообщение, обращает внимание на то, что ведомство не раскрывает продавцов оружия. "Вы находите, изымаете, уничтожаете найденное и изъятое оружие, боеприпасы, мины, гранаты и т.д. Наказываете лиц, причастных к этому, и это правильно. Но никогда вы не говорите о тех, кто продал эти вещи, где и у кого они были приобретены. На каждой единице, начиная от патрона и до более сильного оружия, есть номер. По нему можно определить, где выпускались, куда поступили, кто продал и т.д. Таким образом можно пресечь, наверное, факты продажи оружия и боеприпасов с баз и складов хранения и существенно сократить преступления в этой сфере", - пишет shakhbanovmagomeda.

"Кавказский узел" сообщал, что в ночь на 23 июня 2015 года близ села Гимры в Унцукульском районе Дагестана произошла перестрелка, в ходе которой были убиты два предполагаемых боевика и военнослужащий. Убитые были опознаны как местные жители Абдурахман Абдурахманов и Рамазан Камилбегов (Камильбегов), находившиеся в федеральном розыске по подозрению в причастности вооруженной группировке. При этом имя жителя села Гимры Рамазана Камилбегова, 1979 года рождения, фигурировало в списках предполагаемых боевиков, которые 24 января 2008 года явились с повинной в МВД Дагестана.

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