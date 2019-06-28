Сход селя в Сочи вынудил отдыхающих изменить планы

28 июня 2019, 12:19

После схода селя власти Сочи запретили экскурсии на курорт "Розу Хутор", в связи с чем отдыхающим пришлось отказаться от посещения Красной Поляны. Риск схода новых селей сохранится на курорте до конца июня, рассказали представители властей.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня в районе курорта "Роза Хутор" после ливней сошел сель, затопленными оказались канализационная насосная станция и дорога.

Сход селя не нанес ущерба домам местных жителей, потому что там, где сошел сель, нет жилых домов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Сочи Артур Григорян. "Мы живем недалеко от "Розы Хутор", напротив Казино, но нас то, что там произошло, не коснулось. Также не слышал, чтобы кто-то пострадал из жителей Поляны", - рассказал он.

Однако в зоне подтопления оказались ряд ресторанов, гостиниц, кафе, магазинов и музей, уточнил сотрудник одной из гостиниц Владимир. "Владельцы этих объектов заняты расчисткой территорий от грязи. Пешеходные дорожки расчищены. Зоны, где ведутся работы, огорожены красной лентой", - рассказал он 27 июня корреспонденту "Кавказского узла".

В мэрии запретили туроператорам продавать билеты на экскурсии в "Розу Хутор" из-за неблагоприятной ситуации, сообщила 27 июня сотрудница одной из туркомпаний Ольга. "Но мы продолжаем экскурсии в районе женского монастыря, на источники, там стихия не повлияла на что-либо", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Виктор Черкасов, приехавший в Сочи из Орла на отдых с семьей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что планировал поехать на Красную Поляну, посетить курорт "Роза Хутор", но решил не рисковать. "Мы приехали с двумя детьми 4 и 5 лет. Конечно, очень бы хотелось на Красную Поляну, но рисковать не будем. Узнали про мощный сход селя и считаем, что такая ситуация может возникнуть в любом месте в горах. Поэтому остаемся в городе", - сказал Виктор Черкасов.

Пара молодоженов Вешняковых рискнула поехать на такси на Красную Поляну, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Вешнякова. "Мы там были вчера (26 июня). Доехали до "Розы Хутор", где ручей Сулимовский. Там полно грязи. Таксист дальше ехать отказался. Работают бригады, отели и рестораны закрыты в этом месте. Хотели посетить туркомплекс «Моя Россия», но туда не попали, потому что все плавает в грязи, и он закрыт. Мы обратно пошли пешком", - рассказала женщина. Ее супруг Станислав уточнил, что его супруга "любит экстремальные ситуации" и поэтому они поехали на место схода селя, но "ничего, кроме грязи и ведущихся работ, не увидели там".

До 30 июня в Сочи ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 25 м/с, рассказала 27 июня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница мэрии Сочи Ирина Садчикова-Попко. "На реках возможен резкий подъём уровня воды до неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей. На участке от Магри до Веселого есть вероятность образования смерчей над морем", - сообщила она.

Эту информацию подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы управления МЧС по Сочи. "Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все необходимые меры безопасности", - уточнил он.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Красной Поляне умеренный дождь при температуре +21 градус, ветер 6 метров в секунду. В ночь на 29 июня осадки прекратятся, температура воздуха понизится до +20 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

По состоянию на 27 июня, на месте разрушенной насосной станции №7 установлена помпа, которая перекачивает стоки в коллектор, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы МУП "Водоканал" Константин Бредников. "То есть уже прекращен излив канализационных стоков от верхней Олимпийской деревни на рельеф местности. По временной схеме монтируются насос, шкаф управления и оборудование для его работы, прокладываются несколько десятков метров коллектора - до соединения со стационарной сетью водоотведения. А затем будет строиться новая канализационная насосная станция. Та, что попала в эпицентр селя, восстановлению не подлежит. Все эти сети переданы в эксплуатацию МУП "Водоканал", мы несем за них ответственность", - рассказал Константин Бредников.

Он подтвердил, что жилых домов в зоне схода селя нет. "По крайней мере, в большом количестве. Только гостиницы, рестораны, инфраструктурные объекты. В Олимпийской деревне, по моим сведениям, гостиницы никто не закрывал, и все это время они пользовались водопроводом и канализацией", - отметил Константин Бредников.