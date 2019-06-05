Жители Кубани рассказали об ущербе от наводнения

05 июня 2019, 21:27

Стихия уничтожила посевы на полях и в огородах, погубила сады, лишив жителей станицы Передовой в Отрадненском районе единственного источника доходов. Компенсации за подтопление домов пообещали только тем, кто застраховал жилье, пожаловалась жительница станицы.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня в пострадавшем от подтопления Передовском сельском поселении был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Подтопленными оказались восемь частных домов и 140 дворов. Град и потоки воды погубили урожай на огородах, пожаловались местные жители.

"Мы, станичники, живем садом и огородом - это наш единственный источник дохода. Теперь все у нас погибло. Заново можно было бы посадить, но огороды залиты глиной, которая стала твердой, как камень", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель станицы Юрий Антонов.

По его словам, часть посевов на полях вокруг станицы также уничтожены. "Здесь у нас гречиху сеяло аграрное предприятие, все у них погибло. Ладно поля и огороды - их хоть на следующий год восстановить можно. А сады нет", - отметил мужчина.

Жительница Передовой Лилия Макарова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что возделывание нескольких гектаров сада было единственным источником доходов ее семьи. "Должен был быть хороший урожай вишни и черешни, почти поспели уже. Мы ящики привезли, готовились собирать урожай. Теперь нет ничего. Не будет яблок, груш, ореха - все это мы продавали на рынке в Отрадном", - рассказала женщина.

По ее словам, семья выращивала сад несколько лет, взяв кредит. "Ждали заработков. Два года были с хорошей прибылью. Теперь молодые деревья все погибли, остальные могут погибнуть позже, поскольку залиты илом", - отметила Лилия Макарова.

Станичники могут лишиться компенсаций

Жительница станицы Виктория Оганесян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в дом ее родителей зашла вода, повредившая напольные покрытия, ковры, холодильник. "Администрация нам помогает, конечно - помогли расчистить двор, отсыпать подъезд к домовладению. А комиссия спросила: вы застрахованы? Мы сказали, что нет. «Тогда вам ничего не положено. Помощь из бюджета будут оказывать только тем, кто застраховал свой дом»", - рассказала женщина.

Начальник отдела по Чрезвычайным ситуациям администрации Отрадненского района Василий Ломакин не смог прокомментировать заявление представителей комиссии. "Пока мы не знаем, кому что будут компенсировать или нет. Мы сейчас больше занимаемся ликвидацией последствий: расчищаем дороги, отсыпаем их. Подсчетом ущерба занимается комиссия БТИ. Они ходит по домам, составляют списки пострадавших и акты осмотров", - сказал Ломакин.

По его словам, режим ЧС продолжает действовать, но эвакуировать людей не потребовалось. "В зоне подтопления оказались 272 домовладения по улицам Мира, Пикетной, Колхозной, Горького, Заречной, Приурупской, Шевченко. 57 домовладений нуждались в расчистке придворовых и дворовых территорий, сейчас они практически все расчищены", - рассказал Ломакин.

В 2018 году в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер" были внесены изменения, в соответствии с которыми местные власти в дополнение к полагающейся пострадавшим помощи могут реализовывать программы с использованием механизма добровольного страхования, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова.

"Минимальный объем обязательств страховщика по такому риску устанавливается в предельных значениях страховой суммы от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. При этом конкретный размер минимального объема обязательств страховщика будет единым в отношении всех жилых помещений, расположенных в регионе, либо будет дифференцироваться для жилых помещений, расположенных на территориях отдельных муниципальных образований региона", - добавила Баянова.

О том, что на Кубани действует такая программа, местных жителей не информировали, отметила она. "Я честно проштудировала интернет и не нашла упоминания о региональной программе организации возмещения ущерба - была ли она принята, обсуждалась ли. Возможно, она все же была принята как-то кулуарно. Я считаю, что эти поправки ни что иное, как желание власти отказаться от возмещения какого-либо ущерба пострадавшим от любого ЧС. В соответствии с поправками, госпомощь будет оказываться только тем, кто застраховал свое жилье", - сказала Баянова.

Юрист не исключила, что жители Передовой останутся без выплат. "Я думаю, что сейчас пострадавшим откажут в предоставлении помощи, сославшись на эти поправки", - сказала Баянова.

По ее словам, страховые компании зачастую отказывают в страховании жилья, которое находится в потенциальной зоне затопления. "Используют разные отговорки, чтобы не страховать дома в Туапсинском районе, потому что на 100% известно, что страховой случай наступит. Поэтому людям, скорее всего, нужно своими силами восстанавливать свое жилье, а не ждать помощи государства, потому что теперь, после введения этих поправок, и суды не помогут", - резюмировала Баянова.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 6 июня и в последующую неделю в станице Отрадной осадков не ожидается. Ночная температура составит +17 градусов, скорость ветра - 5 метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.