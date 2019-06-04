04 июня 2019, 23:00

140 домовладений жителей Кубани пострадали от подтопления

Режим чрезвычайной ситуации объявлен сегодня в Передовском сельском поселении, пострадавшем от подтопления. Град и потоки воды погубили урожай на огородах, пожаловались местные жители.

Сильные ливни с градом прошли в Отрадненском районе вчера, 3 июня. В результате вышла из берегов река Аргош, подтопившая огороды и дворы жителей станицы Передовой.

По данным МЧС, всего в сельском поселении оказались подтопленными 140 дворов. В Передовском сельском поселении объявлен режим чрезвычайной ситуации, информировал сегодня "Интерфакс".

Вода из подтопленных дворов ушла, но они занесены илом, погублен урожай. От подтопления пострадали восемь домов. Некоторые из них нуждаются не только в просушке, но и в ремонте, сообщила сегодня "Кубань 24".

"Проходит расчистка придомовых территорий: ил убирают, ветки убирают. Все распределены по тем адресам, которых стихия коснулась максимально", - сообщила глава Передовского сельского поселения Галина Яковенко. "Поскольку осадки носят локальный характер, но в то же время их интенсивность высока, то существует вероятность подъема уровня рек", - отметил руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

На видео "Потоп в станице Передовой Отрадненского района", опубликованном сегодня в Youtube, видно, как мощный поток воды заливает двор частного дома через распахнутые ворота.

"[Вода] еще об стенку била, и слышно было прямо аж, как гудело", - рассказала жительница станицы Передовой Елена Крамарева. По ее словам, сильный поток заблокировал все двери в доме, испугав ее и трех детей.

Стихия уничтожила посадки на огородах. "Четверо детей со мной, чем я их буду кормить? Оно все черное до земли, мне нечем их кормить, курочками моими они не наедятся. Весь огород побило. Вода шла такая - я вывезла детей из дома, чтобы их не утопить", - процитировало издание слова жительницы станицы Передовой Елены Никольской.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 5 июня днем в станице Отрадной осадков не ожидается, температура составит +18 градусов, скорость ветра - 3 м/с. Днем 5 июня прогнозируется умеренный дождь при температуре +25 градусов и скорость ветра 9 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"17 жителей кубанского хутора отрезаны от мира из-за обрушения моста", "Власти заявили о планах переселить жителей из зоны затопления в Туапсинском районе", "Власти отказали в помощи 146 семьям пострадавших от наводнения на Кубани".

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