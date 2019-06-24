Сель в Сочи затопил канализационную станцию и дорогу

24 июня 2019, 21:13

В ликвидации последствий схода селя на Красной Поляне в Сочи в районе ручья Сулимовский участвуют местные жители. Затопленную канализационную насосную станцию придется переносить в другое место, сообщили в «Водоканале».

Сель в районе курорта Роза Хутор сошел сегодня утром. Он нанес серьезный ущерб местным жителям, сообщил один из владельцев минигостиницы на Красной Поляне, который участвует в расчистке дороги у ручья Сулимовский. «То, что творится после схода селя, ужасно. Все в грязи. Ущерб неимоверный», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» мужчина, попросивший не называть его имя.

О том, что сель был очень мощный, рассказал очевидец Виктор Малов. «Это было утром. Я собирался на работу. Река несла машины как щепки. Было страшно. Был полный разгром», - заявил корреспонденту «Кавказского узла».

По предварительным данным, сель, который сошел на улицу Олимпийскую в районе ручья Сулимовского, был объемом около 4 тысяч квадратных метров, сообщил представитель пресс-службы мэрии Сочи Микаэль Нерсесян.

«Жертв и разрушений нет. Идет расчистка дорожного полотна. В работах задействовано 17 единиц техники, 50 человек», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Микаэль Нерсесян.

Сель спровоцировали ливневые дожди, в результате оказалась полностью затоплена канализационная насосная станция №7, расположенная рядом с комплексом «Моя Россия» на Розе Хутор, сообщил представитель пресс-службы МУП «Сочиводоканал» Константин Бредников.

«Эта станция обслуживает горную Олимпийскую деревню и этнографический комплекс «Моя Россия». Остальные объекты водоканала от разгула стихии не пострадали, работают в штатном режиме. В водоканале Сочи все подготовлено к тому, чтобы восстановить водоотведение горной Олимпийской деревни на Розе Хутор по временной схеме», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Константин Бредников.

По его словам, к 17.30 мск 24 июня вода с территории станции полностью ушла. «Продолжаются работы по расчистке данной площадки от завалов камней, бревен и грязи. Как только эти работы закончатся, специалисты водоканала приступят к восстановлению системы водоотведения на этом участке по временной схеме. Что касается самой канализационной насосной станции №7, оборудование на ней, скорее всего, придется полностью менять, а саму станцию переносить в другое, более безопасное место», - пояснил Константин Бредников.

Серьезные последствия схода селя стали результатом неразумной градостроительной политики, считает лидер общественной организации “Экологический совет Сочи” Владимир Остапук.

«Во время подготовки к олимпиаде я на всех совещаниях говорил, что с природой Красной Поляны не шутят. Нужны точные расчеты», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Владимир Остапук.

По его словам, ручьи Красной Поляны и река Мзымта, которые проходят через курорт Роза Хутор, «весьма коварны во время дождей и смерчей». Как рассказал Остапук, ручей Сулимовский «взяли в трубы», вокруг вырубили зеленые насаждения, а русло реки Мзымта, ширина которой достигает 100 метров во время дождей, сузили до 10 метров.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 марта около 300 человек оказались отрезанными от внешнего мира после схода оползня в сочинском селе Липники. Местные жители связали произошедшее с застройкой оползневого склона частным застройщиком, который вырубил деревья, чем спровоцировал сход селя.