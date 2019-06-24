Армянские политологи заявили о срыве душанбинских соглашений по Карабаху

24 июня 2019, 05:07

Ситуация на линии соприкосновения свидетельствует, что устные договоренности, достигнутые во время встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Душанбе в сентябре 2018 года, сорваны, заявили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

В Вашингтоне 20 июня состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана под эгидой Минской группы ОБСЕ. «Посредники настоятельно призвали стороны подтвердить обязательства по неукоснительному соблюдению перемирия и воздержаться от любых провокационных действий, в том числе снайперских обстрелов и инженерных работ по всей протяженности линии соприкосновения и государственных границ», - говорится в заявлении посредников, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Новым во встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне стало упоминание об инженерных работах и необходимости их прекращении, заявила 23 июня корреспонденту «Кавказского узла» редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян.

«Сопредседатели не требуют отвести снайперов с передовой, а только прекратить обстрел. Вероятно, это требование выдвинула армянской стороной, а посредники зафиксировали его, сочтя закономерным», - предположила она.

При этом она отметила, что обе стороны активно осуществляют инженерные работы на границе.

«Как мне кажется, инженерные работы больше не по душе Азербайджану, поскольку армянская сторона не скрывает, что фактически в одностороннем порядке размещает на границе механизмы слежения и сдерживания. Скорей всего, Азербайджан потребовал прекратить эти работы, и упоминание об этом в заявлении сопредседателей говорит о том, что требование Баку, как минимум, не игнорируется», - пояснила политобозреватель.

Айрумян считает, что последние инциденты на границе в мае-июне свидетельствуют о срыве душанбинских соглашений.

После того как Ильхам Алиев и Никол Пашинян побеседовали 28 сентября 2018 года в Душанбе на саммите стран СНГ, напряжение на нахичеванском участке границы спало, отметил автор блога "Военно-промышленный комплекс Армении" Самвел Агабабян. Он предположил, что договоренность и касалась в первую очередь именно нахичеванского направления, так как азербайджанской стороне выгодно временное прекращение огня. По его мнению, это позволило азербайджанским военным закрепиться на новых позициях, некоторые из которых до сентября 2018 года находились под плотным огневым воздействием армянской стороны.

«О чем стороны договорились в Душанбе, никто не знает. Можно предполагать, что речь шла не столько о магистральном урегулировании, сколько о различных треках, одним из которых мог быть, скажем, обмен пленными», - отметила она.

Эксперт Армянского института международных вопросов и безопасности, политолог Армен Варданян назвал встречу в Вашингтоне ничем не примечательной, однако при этом он отметил, что ситуация после встречи в зоне конфликта вернулась на уровень, который был до достижения устных соглашений в Душанбе.

«МИД Азербайджана заявил, что армянская сторона попросила время, чтобы вникнуть в суть переговорного процесса. Скорее всего, время истекло, и азербайджанская сторона дает понять, что впредь не будет соблюдать эти соглашения. Именно этим обусловлен новый виток напряженности на границе. И, как прежде, впредь перед каждой встречей Азербайджан будет стрелять, пытаясь оказать дополнительное давление на армянскую сторону», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

22 июня Азербайджан обвинил Армению в 20 обстрелах за сутки, а 21 июня - в 21 нарушении режима перемирия и использовании гранатометов. Минобороны Нагорного Карабаха 21 июня заявило, что "это дезинформация", и "в течение нескольких последних дней Армия обороны не произвела ни одного выстрела". При этом Нагорный Карабах насчитал свыше 190 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю, с 16 по 22 июня. Однако в ночь с 22 на 23 июня, по данным Минобороны Азербайджана, на линии соприкосновения были зафиксированы лишь одиночные выстрелы.

Армения будет настаивать на реализации венских соглашений и внедрения механизмов расследования нарушений перемирия, добавил политолог.

«Об этом заявил, в частности, замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян, который заявил, что в случае эскалации будет поднять вопрос о реализации венских соглашений», - напомнил Варданян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились 29 марта в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они охарактеризовали итоги встречи как положительные. Азербайджанские политологи скептически оценили итоги встречи, в то время как у армянских политологов встреча вызвала сдержанный оптимизм, а у политиков в Нагорном Карабахе - положительную оценку.

Душанбинские соглашения изначально носили временный характер, заявил корреспонденту «Кавказского узла» эксперт аналитико-исследовательского центра «Орбели» Тарон Ованнисян.

«Сложилась иная ситуация, при которой душанбинские соглашения не могут действовать... Чтобы ситуация на границе была спокойной, необходимо внедрение механизмов расследования нарушений перемирия», - подчеркнул он.

В заявлении сопредседателей не было упоминания об внедрение механизмов, которые являются ключевыми для подготовки к миру, добавил эксперт.

«Иначе шаги по подготовке к миру становятся бессмысленными, если на границе гибнут солдаты. Армения должна настаивать на возвращении... венских соглашений», - отметил Ованнисян.

Он считает важным заявление сопредседателей относительно инженерных работ. По его словам, реализация инженерных работ приводит к напряженности.

«Хоть по традиции не был указан адресат, полагаю, что это был месседж Азербайджану. В течение последних месяцев Азербайджан проводит инженерные работы, в частности, на границе с Арменией в Тавуше», - отметил он.

При этом Ованнисян исключил широкомасштабную войну, но периодические обострения, на его взгляд, возможны.

«Длительная война не может быть желанна для какой-либо стороны. В частности, министр обороны Азербайджана заявил, что начать войну не позволяет международная ситуация. Посему вероятность широкомасштабной войны низкая, но короткие обострения на день-два или диверсии могут быть. Эта угроза сохраняется, пока не будут внедрены механизмы расследования», - заключил он.