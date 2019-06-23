23 июня 2019, 09:55

Азербайджан сообщил о затишье в зоне конфликта

На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск с 22 по 23 июня были зафиксированы лишь одиночные выстрелы, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня Азербайджан обвинил Армению в 20 обстрелах за сутки, а 21 июня - в 21 нарушении режима перемирия и использовании гранатометов. Минобороны Нагорного Карабаха 21 июня заявило, что "это дезинформация" и "в течение нескольких последних дней Армия обороны не произвела ни одного выстрела". При этом Нагорный Карабах насчитал свыше 190 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 16 по 22 июня.

"За сутки на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск наблюдалась относительно спокойная обстановка. На некоторых участках фронта режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако объявленный режим перемирия не остановил противостояния сторон, обстрелы  на линии соприкосновения войск ведутся каждый день, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 140 обстрелах за неделю", "Азербайджан заявил о ракетной атаке с территории Нагорного Карабаха".

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