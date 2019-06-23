Азербайджан сообщил о затишье в зоне конфликта

23 июня 2019, 09:55

На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск с 22 по 23 июня были зафиксированы лишь одиночные выстрелы, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня Азербайджан обвинил Армению в 20 обстрелах за сутки, а 21 июня - в 21 нарушении режима перемирия и использовании гранатометов. Минобороны Нагорного Карабаха 21 июня заявило, что "это дезинформация" и "в течение нескольких последних дней Армия обороны не произвела ни одного выстрела". При этом Нагорный Карабах насчитал свыше 190 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 16 по 22 июня.

"За сутки на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск наблюдалась относительно спокойная обстановка. На некоторых участках фронта режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.