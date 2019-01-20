Политологи в Ереване раскритиковали итоги встречи глав МИД Армении и Азербайджана

20 января 2019, 06:32

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Париже показала, что международное сообщество пытается реанимировать переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта. Однако в повестку не попали вопросы, связанные с реализацией Венских соглашений о внедрении механизмов расследования нарушений режима перемирия, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2018 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Ранее Пашинян высказался за возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров. На этом фоне Азербайджан усилил военную риторику.

В ночь на 2 апреля ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась. Здесь начались бои с применением танков, авиации и артиллерийских орудий. 5 апреля было объявлено о перемирии. Позднее сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ заявили о необходимости встречи Алиева и Саргсяна, основной задачей которой будет укрепление перемирия и поиск путей формирования доверия.

В Париже под эгидой Минской группы ОБСЕ прошла встреча глав министерств иностранных дел Армении и Азербайджана. В ходе встречи стороны обсудили основные принципы и параметры для данного этапа переговорного процесса, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, размещенном на сайте организации.

Согласно заявлению, министры обсудили широкий круг вопросов по урегулированию карабахского конфликта и договорились о необходимости реализации конкретных мер по подготовке населения к миру.

"На встрече обсуждались шаги для организации встречи лидеров Армении и Азербайджана", - говорится в заявлении.

Евросоюз ожидает, что стороны полностью выполнят договоренности, достигнутые в ходе последних встреч, говорится в заявлении, распространенном 19 января офисом комиссара ЕС по внешним связям Федерики Могерини.

"ЕС ожидает реализации договоренностей, включая выполнение последнего соглашения министров иностранных дел относительно мер, направленных на подготовку обществ к миру, и рассмотрения шагов по возобновлению переговоров", - говорится в публикации.

Стороны пытаются найти возможность для дальнейшей коммуникации

Идет попытка реанимировать переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Степан Сафарян.

Он считает, что на данном этапе стороны обсуждают не пути урегулирования конфликта, а пытаются найти возможность для коммуникации и формирования атмосферы доверия.

"Это часть переговорного процесса. Но назвать их предметными сложно, потому что они не касаются непосредственно урегулирования конфликта и вариантов его решения. Пока что пытаются создать предпосылки для переговоров", - предположил Сафарян.

В то же время, политический обозреватель выразил беспокойство, что армянская сторона не включила в повестку переговоров реализацию Венского соглашения. Такая тенденция, по его наблюдениям, наблюдается с женевской встречи, которая состоялась в октябре 2017 года.

После встречи Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна в Вене в мае 2016 года представители стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ сделали заявление о том, что Армения и Азербайджан подтвердили приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта и договорились предпринять меры для внедрения механизмов проведения расследований нарушений режима перемирия. На встрече в Женеве в октябре 2017 года Алиев и Саргсян договорились принять меры для интенсификации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности вдоль линии соприкосновения войск.

«Уже тогда стало очевидно, что армянская сторона обходит этот вопрос. В заявлении не было ссылок на реализацию договоренностей. Тем не менее Армения вряд ли отказалась от требований. Возможно, этим самым армянская сторона не желает вредить усилиям по возобновлению переговоров, и вопрос венских соглашений вновь включат в повестку переговоров", - сказал он.

Армянская сторона приберегает "свои козыри"

Глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян также считает, что идет попытка наладить диалог, что в дальнейшем, по его мнению, может стать базой для детального обсуждения более конкретных вопросов.

"Армянская сторона должна настаивать на том, что прогресс возможен с укрепления доверия и обеспечения спокойствия на границе", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Навасардян полагает, что армянская сторона не поднимает публично вопрос реализации венских соглашений и приберегает "свои козыри" для серьезных случаев.

Азербайджан понимает, что на данном этапе нельзя нагнетать обстановку

Директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян сомневается, что стороны смогут в ближайшей перспективе найти общий язык.

"Азербайджан не готов к взаимным уступкам. Если бы был готов, то для этого не стал бы ждать революции, а начал переговоры и с прежними властями о компромиссах", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог не исключил очередного витка эскалации на границе, но при этом исключил начало широкомасштабной войны.

"Снижение напряженности связано с пониманием азербайджанского руководства, что на данном этапе нельзя нагнетать обстановку. Но эскалация будет", - сказал он.

Он назвал "тактически правильной" позицию армянской стороны не поднимать вопрос реализации венских соглашений.

"Это козырь, который всегда можно поставить на стол переговоров", - уверен политолог.

Статус-кво в зоне конфликта получил свою легитимность

Идут попытки внедрить политические механизмы контроля статус-кво и снижения рисков эскалации, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Акоп Бадалян.

Он считает, что для сохранения статус-кво есть международная негласная договоренность.

"Статус-кво, установившийся в зоне конфликта, получил свою легитимность... Сопредседатели сами понимают, что принцип взаимных уступок не работает, и попытки изменить статус-кво приведут к новой войне", - считает Бадалян.

В то же время, по его словам, Азербайджан не откажется от идеи решить проблему военным путем.

"Чтобы не допустить этого, Армения должна обеспечить баланс сил... Обеспечение баланса заставит Азербайджан пойти на политические обсуждения способа решения конфликта", - подчеркнул он.

Несмотря на перемирие обстрелы вдоль линии разграничения не прекращались ни на сутки, следует из инфографики на "Кавказском узле" "Карабах после перемирия - 365 дней войны".