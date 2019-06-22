Журналисты в Махачкале продолжили акцию в поддержку Гаджиева после беседы в полиции

22 июня 2019, 16:30

Восемь журналистов были задержаны сегодня полицией на месте проведения пикетов в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева в Махачкале. После записи персональных данных всех журналистов отпустили.

Как писал "Кавказский узел", журналист издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев арестован по делу о финансировании терроризма, но заявил о фальсификации дела. Дагестанские журналисты проводят акции с требованием освободить коллегу. Сегодня они вышли к прокуратуре в Махачкале. На нем был задержан бывший главный редактор газеты "Молодёжь Дагестана" Шамиль Абашилов.

Главреды дагестанских СМИ объяснили поддержку Гаджиева недоверием к силовикам.

Акция у прокуратуры Дагестана сегодня началась в 13.00 мск. Подошедшие сотрудники полиции сообщили, что акция возможна на полчаса. Однако присутствовавший здесь же юрист Арсен Магомедов отметил, что полиция не вправе регламентировать длительность одиночных пикетов. Подошедший майор полиции заявил, что задерживает вышедшего первым на одиночный пикет Абашилова, так как, предположительно, он находится в розыске. В 13.15 мск Абашилова увезли в ОВД по Советскому району Махачкалы.

После задержания Абашилова находящиеся на месте пикета журналисты направились к отделу полиции, чтобы там продолжить серию одиночных пикетов.

Во время проведения первого одиночного пикета, который начал у отдела полиции Арсен Магомедов, сотрудники ОМВД по Советскому району пригласили всех журналистов, в том числе корреспондента "Кавказского узла", для проведения "беседы", и после записи персональных данных всех отпустили.

Как считает Арсен Магомедов, оснований для задержания журналистов не имелось. "Я считаю, что оснований для задержания не было, но полицейские сказали, что они испугались, что большая группа людей собралась [у ОМВД по Советскому району]", - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Арсен Магомедов.

После того, как журналистов отпустили, они продолжили одиночные пикеты возле республиканской прокуратуры.