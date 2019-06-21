«Грузинская мечта» предложила Талаквадзе на пост спикера парламента

21 июня 2019, 18:11

Правящая партия «Грузинская мечта» поддержит кандидатуру Арчила Талаквадзе на пост спикера парламента страны после отставки Ираклия Кобахидзе. Организовавший проведение Межпарламентской ассамблеи православия депутат Закария Куцнашвили заявил о готовности сложить депутатские полномочия.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии. По данным Минздрава, госпитализированы 240 человек. Комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович призвала власти Грузии провести расследование столкновений, в которых пострадали корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов и другие журналисты. 21 июня об отставке спикера парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Каха Каладзе.

20 июня участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности. Демонстранты попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор парламента, после чего между ними и силовиками началась массовая драка. Полицейские, разгоняя толпу, начали стрелять по протестующим, и хотя пули были резиновыми, люди получили серьезные ранения. Один из раненых – освещавший акцию корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов, который рассказал о подробностях этих событий в репортаже "Беслан Кмузов: как расстреливали демонстрантов в Тбилиси".

Парламентское большинство, представленное партией "Грузинская мечта", поддержит кандидатуру лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе на пост спикера после отставки председателя законодательного органа Ираклия Кобахидзе, сообщил сегодня лидер фракции правящей партии Мамука Мдинарадзе. «Я могу вам сказать, что на данном этапе больше кандидатов не будет рассматриваться», - цитирует Мдинарадзе грузинская телекомпания «Рустави 2» (здесь и далее – перевод корреспондента «Кавказского узла»).

По словам Арчила Талаквадзе, ушедший в отставку Ираклий Кобахидзе взял на себя ответственность всей парламентской команды. «Не будем опережать события, решение (об избрании нового спикера) будет принято с учетом регламента на следующем заседании. Я подтверждаю, что об этом были консультации, и я думаю, что наша команда сможет продолжать деятельность парламента беспрепятственно», - цитирует сегодня Талаквадзе «Общественный вещатель».

До избрания депутатом парламента Грузии Арчила Талаквадзе работал замглавы МВД страны, а также в офисе народного защитника, перевел биографию Талаквадзе корреспондент «Кавказского узла».

Член парламентского большинства Закария Куцнашвили заявил сегодня о готовности отказаться от мандата депутата. Куцнашвили заявил, что берет на себя политическую ответственность за события на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, приводит слова Куцнашвили грузинская телекомпания «Первый канал».

«Думаю, будет неправильно, что председатель парламента уйдет в отставку, а включенный в этот процесс, принимающее лицо, Закария Куцнашвили, останется в должности. С моей стороны это будет по-человечески неверным", - заявил Куцнашвили в прямом эфире грузинской телекомпании.

Оппозиционеры в Грузии потребовали лишить мандата депутата от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Закарию Куцнашвили, который организовал проведение Межпарламентской ассамблеи православия. В свою очередь Закария Куцнашвили от имени организаторов принес извинения за то, что не были просчитаны "все возможные риски".

Напомним, что акция протеста началась после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Они анонсировали импичмент спикера парламента и потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Даже после того, как российская делегация решила покинуть Грузию, протест продолжился.