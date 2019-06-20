Участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности

20 июня 2019, 20:53

Протестующие в Тбилиси перекрыли транспортное движение на проспекте Руставели перед зданием парламента. Они возложили ответственность за прибытие российской делегации в Грузию на председателя парламента Ираклия Кобахидзе, глав МВД и Службы государственной безопасности Грузии Георгия Гахарию и Вахтанга Гомелаури, потребовав их отставки.

Как писал "Кавказский узел", парламентская православная ассамблея началась в Тбилиси 19 июня. На нее прибыли около 100 делегатов из 25 стран. Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов вел сегодня заседание ассамблеи, сидя в кресле спикера грузинского парламента, что вызвало недовольство части депутатов. Они объявили о начале процедуры импичмента председателя парламента. Депутаты также потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Протест парламентариев поддержали несколько десятков участников акции протеста в Тбилиси. Российская делегация решила покинуть Грузию, однако протест в столице Грузии продолжился.

В 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке о "Пятидневной войне" 2008 года, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Оппозиционные депутаты парламента указали, что прибывший в Грузию делегат РФ Сергей Гаврилов входил в созыв Госдумы РФ, признавшей независимость Абхазии и Южной Осетии, и "он непосредственно также несет ответственность за оккупацию двух регионов страны".

Участники акции, среди которых представители разных политических партий, перекрыли транспортное движение на проспекте Руставели перед зданием парламента. Во дворе здания мобилизована полиция. Протестующие заявили, что выступают против прибытия в страну российской делегации и требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, министра внутренних дел Георгия Гахарии и главы Службы государственной безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури. Участники акции заявили, что не намерены расходиться до тех пор, пока их требования не будут выполнены, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир "Рустави 2".

Депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия отвел на отставку час, заявив, что в противном случае участники акции "мирно войдут в здание парламента". Собравшиеся поддержали его заявление возгласами: "Да!".

Напомним, что МИД России назвал ситуацию с ассамблеей в Тбилиси возмутительной, заявив, что представители радикальных политических сил Грузии "использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений".