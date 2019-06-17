Обращение жителя Дагестана указало на актуальность критики в адрес Кадырова

17 июня 2019, 15:22

Видеообращение жителя Дагестана с критикой Рамзана Кадырова за агрессивную реакцию на конфликт в Кизляре набрало за четыре дня почти миллион просмотров. Пользователи YouTube положительно оценили жесткую риторику автора обращения, увидев в ней контраст с дипломатичными заявлениями властей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня в YouTube было опубликовано видео, в котором житель Дагестана резко раскритиковал главу Чечни за приезд в Кизлярский район спикера парламента Магомеда Даудова. К 15 июня видео набрало более 720 тысяч просмотров, а число комментариев под ним превысило семь тысяч.

Ситуация на границе Дагестана и Чечни обострилась после того, как в ночь на 10 июня жители Кизляра снесли установленный на окраине чеченский дорожный указатель. 11 июня Магомед Даудов прибыл на место инцидента с отрядом вооруженных силовиков и отчитал главу Кизлярского района, а местным жителям заявил, что указатель они снимут только "через его труп". Рамзан Кадыров в свою очередь пообещал тем, кто пишет оскорбительные комментарии по поводу границы Чечни, "поломать пальцы и вырвать язык". 12 июня стало известно о сносе еще двух знаков на границе двух республик. Магомед Даудов высказал угрозы в адрес водителя бетономешалки, который сбил эти знаки. "Или ты приедешь сюда и попытаешься еще раз убрать знак, или ты в своем миксере, крутясь в его барабане, уедешь к себе домой", - заверил чеченский чиновник.

По состоянию на 15.21 мск 17 июня, количество просмотров видео "Жесткий ответ Рамзану Кадырову от Дагестанца" выросло до 983 тысяч, число комментариев под ним увеличилось до 8,8 тысячи. Авторы большинства новых комментариев выразили восхищение смелостью мужчины на видео. Они также обратили внимание на то, что обращение местного жителя соответствует жесткой риторике чеченских чиновников и контрастирует с дипломатичной реакцией руководства Дагестана.

"Ты настоящий дагестанец, если бы вот такие люди были бы у нас во власти, был бы порядок, я полностью согласен с тобой, ты всё правильно сказал", - написал, в частности, Магомед Гаджиев.

После конфликта в Кизляре глава Дагестана Владимир Васильев публично признал, что чеченские дорожники "установили знаки на своей территории". Он несколько раз подчеркнул, что к властям соседнего региона "претензий нет". Дипломатичная позиция Васильева вызвала критику у пользователей соцсетей. Спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов сегодня мягко упрекнул власти Чечни за реакцию на конфликт в Кизляре. "Единственное, что нам не нравится в этой ситуации - если даже этот кусок земли принадлежит Чеченской Республике (а он на самом деле принадлежит Чечне), не стоило вам туда подтягивать вооружённых людей и демонстрировать силу. Такие действия только обостряют отношения", - процитировал Шихсаидова "Черновик".

"Ну, наконец-то, хоть у кого-то смелости хватило", - прокомментировал видео Stas Stanislav.

"Его реально надо занести в книгу Гиннесса", - согласился Альберт Рустамханов.

"Вот мы и дожили... Слова правды и чести произносят лишь храбрецы, и им аплодирует интернет", - посетовала пользователь Наталья Стояновская.

"Вот это стержень у мужика... Ни один боец дагестанский не сказал такого руководителям Чечни", - прокомментировал видеообращение Валера Васин. Некоторые пользователи в связи с этим вспомнили о мягкой реакции Хабиба Нурмагомедова на конфликт в Кизляре.

"Кавказский узел" писал ранее, что дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов, известный дружескими отношениями с Рамзаном Кадыровым и "борьбой за нравственность" в Дагестане, после конфликта в Кизляре фактически присоединился к критике Даудова в адрес главы Кизлярского района. При этом действия чеченской стороны спортсмен не подверг критике.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".