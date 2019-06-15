Пользователи соцсетей поддержали ответ жителя Дагестана на угрозы Кадырова

15 июня 2019, 10:03

Житель Дагестана записал ответ на видеообращение Рамзана Кадырова, в котором раскритиковал главу Чечни за приезд в Кизлярский район спикера парламента Магомеда Даудова. За два дня видео набрало более 720 тысяч просмотров, большинство комментаторов согласились с автором обращения.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня в сети было опубликовано видео сноса дорожного знака с надписью: "Шелковской район", установленного на окраине Кизляра. Демонтированные знаки будут установлены вновь, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра 11 июня прошла стихийная акция протеста, а 12 июня дагестанские активисты установили напротив чеченского указателя близ Кизляра собственный знак - "Республика Дагестан, Кизлярский район". Также 12 июня стало известно о сносе еще двух знаков на границе Чечни и Тарумовского района Дагестана.

11 июня Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию со сносом дорожного указателя на окраине Кизляра, призвав жителей Чечни и Дагестана "не поддаваться на провокации". Тем, кто пишет оскорбительные комментарии, пообещал "поломать пальцы и вырвать язык". Эти угрозы следует воспринимать всерьез, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Власти могут с легкостью вычислить комментаторов, предупредил эксперт Telecom Daily Илья Шатилин.

13 июня в Youtube было опубликовано видео "Жесткий ответ Рамзану Кадырову от Дагестанца", которое, согласно описанию, является ответом на обращение Рамзана Кадырова с угрозами комментаторам в соцсетях. "Эй Рамзан, слушай. Ты говоришь, братья мы, дагестанцы, все братья. (Зачем) тогда братья границу делят?! Мы в одном доме живем все вместе - граница вообще не нужна! (Зачем) сейчас твой Лорд (прозвище главы правительства Чечни Магомеда Даудова. - Прим. "Кавказского узла") приехал сюда?! Труп не труп - первый труп его будет, если на то пошло! <...> Ты что, думаешь, ты один хозяин, что ли, здесь?!" - говорит мужчина на видео.

По состоянию на 10.00 мск 15 июня это видео набрало более 726 тысяч просмотров, число комментариев превысило семь тысяч. Видео положительно оценили 20 тысяч пользователей, отрицательно - 1,6 тысячи.

На встрече близ демонтированного указателя Даудов отчитал главу Кизлярского района Александра Погорелова, а также пообщался с жителями Кизлярского района, один из которых предложил демонтировать дорожный указатель. "Ты (указатель) снимешь через мой труп", – возразил Магомед Даудов. "Через твой труп тоже снимем", – ответил житель Дагестана. директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская и главред РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев считают, что повторный снос чеченских дорожных знаков 12 июня - реакция жителей республики на угрозы Рамзана Кадырова и приезд Магомеда Даудова с отрядом вооруженных силовиков. Жители Дагестана не доверяют властям и пытаются по-своему отстаивать интересы республики, отметил главред "Нового дела" Гаджимурад Сагитов.

Большинство комментаторов поддержали видеообращение жителя Дагестана. "Правильно говорит, а то братья, братья, а сам - "язык оторву пальцы сломаю"!" - написал Tim Timson. "Правду сказал, к братьям с оружием в руках и зубах не едут!" - согласилась Irina Isaeva.

"Скоро ждем ролик с извинениями этого человека в кампании пары крепких чеченцев и опухшим лицом", - написал Андрей Сергеевич. "Те, кто ждет его видео с извинениеми, сразу говорю: не ждите. За его спиной сотни дагестанцев разных национальностей", - отметил пользователь Brave Inter.

Жители Чечни по-разному отреагировали на видеообращение к Кадырову. "Правильно все. Сам чеченец, и полностью согласен с тобой", - написал Islam Mezhidov. "Искреннее не понимаю дагестанцев, которые пишут: мол, братья не приезжают к братьям с оружием, и так далее. А как еще ехать, если настолько не уважаете и проявляете свою ненависть к нам, что аж со знаками драться начали? Я уверен, что если приехали бы просто пара человек безоружных, вы даже слушать их не стали бы", - заявил Tarzan Mauglevich.

Новости, касающиеся границ Чечни и соседних регионов, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".