Кочарян отозвал иск против Пашиняна

12 июня 2019, 23:06

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подготовке президентами убийств не относились к Роберту Кочаряну, заявил представитель Пашиняна. Адвокаты Кочаряна сочли это разъяснение достаточным и отозвали иск о защите чести и достоинства.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2018 года Кочарян подал иск против премьера Никола Пашиняна, в котором потребовал защитить свои честь и достоинство от публичной клеветы. Поводом для иска стали слова о неправомерности освобождения Кочаряна, сказанные Пашиняном во время визита во Францию. В декабре суд отказался удовлетворить требования Кочаряна.

Ереванский суд общей юрисдикции продолжил рассмотрение иска Кочаряна, и на этот раз дело разрешилось по договоренности сторон. Представитель Пашинаня официально заявил, что ответчик, говоря об организации убийств президентами, не имел в виду Роберта Кочаряна. "Пашинян всего лишь дал оценку Конституционной норме, предоставляющей неприкосновенность бывшим главам государства. Он всего лишь <...> задал риторический вопрос о том, можно ли считать человека неприкасаемым, если он принимал участие в организации убийств. Пашинян не имел в виду лично Кочаряна", – заявил представитель премьера.

"Нас удовлетворило это заявление", - сказал адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян, заявив, что отзывает иск. При этом суд назначил предварительные слушания по делу на 13 июня. "Учитывая необходимость в уточнении предмета иска, суд дает возможность сторонам полностью подготовиться к слушаниям", - процитировали судью "Новости Армении".

Информацию об отзыве иска подтвердил сегодня и ТАСС.

Отметим, что в январе Кочарян выиграл суд против двух армянских СМИ. Судобязал интернет-портал 1in.am и газету "Жаманак" опубликовать опровержения, принести извинения и выплатить штраф за распространение информации, содержащей клевету, а также порочащую честь и достоинство Роберта Кочаряна.

Роберту Кочаряну предъявлены обвинения по делу о разгоне протестующих и гибели 10 человек 1-2 марта 2008 года. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Также бывший президент обвиняется в получении взятки в размере трех миллионов долларов. Кочарян считает, что уголовное преследование в отношении него имеет политическую подоплеку. Процесс проходит на фоне столкновений сторонников и противников Кочаряна.

"Кавказским узлом" подготовлены биографии Роберта Кочаряна и Никола Пашиняна.