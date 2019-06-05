Полицейский задержан в Армении по подозрению в убийстве манифестанта

05 июня 2019, 00:06

Бывший замкомандующего войсками полиции, начальник штаба полиции Гегам Петросян задержан по подозрению в убийстве одного из сторонников оппозиции в ходе столкновений 1 и 2 марта 2008 года в Ереване, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 1-2 марта 2008 года в центре Еревана произошли столкновения между силовиками и оппозиционерами, не согласными с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна. В столкновениях в течение двух дней погибли 10 человек и более 250 получили ранения.

Обвинения по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года были предъявлены ряду высокопоставленных чиновников, в том числе второму президенту Армении Роберту Кочаряну. Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам он пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Обвинения по этому делу были также предъявлены министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну.

Гегам Петросян задержан по подозрению в умышленном убийстве манифестанта Закара Ованнисяна во время столкновений 1-2 марта в Ереване, сообщила 4 июня "Кавказскому узлу" пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

По версии следствия, 31-летний Закар Ованнисян во время столкновений на проспекте Маштоца получил огнестрельное ранение брюшной полости и погиб от потери крови. При вскрытии из его тела была извлечена пуля калибра 9 мм.

"Петросяну инкриминируется преступление, предусмотренное частью первой статьи 104 УК Армении "Убийство", - отметила Оганджанян.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, указано на портале правовой информации Arlis.am.

Гегам Петросян по состоянию на 1 марта 2018 года занимал должность заместителя командующего войсками полиции, начальника штаба полиции, добавила Марина Оганджанян.

"Кавказский узел" не располагает комментариями подозреваемого или его официальных представителей по поводу версии следствия.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященная событиям 1-2 марта в Ереване.