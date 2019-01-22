Кочарян выиграл иск против медиакомпании о клевете

22 января 2019, 02:46

Суд обязал медиакомпанию опровергнуть сведения о Роберте Кочаряне, содержащие клевету, а также порочащие честь и достоинство, и выплатить второму президенту Армении более 800 долларов.

Как писал "Кавказский узел", 11 января специальная следственная служба Армении представила ходатайство о продлении срока ареста Кочаряна, защита потребовала прекратить его преследование. 16 января стало известно, что следователь отклонил ходатайство о прекращении уголовного преследования Кочаряна.

Роберт Кочарян был арестован 27 июля 2018 года, ему предъявлено обвинение в финансовых преступлениях и свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване в марте 2008 года. Позже это решение было отменено судом со ссылкой на неприкосновенность президента, но апелляционная инстанция вновь санкционировала арест Кочаряна. 28 декабря 2018 года защита подала ходатайство об освобождении Кочаряна под залог.

Административный суд обязал интернет-портал 1in.am и газету «Жаманак» опубликовать опровержения, принести извинение и выплатить штраф за распространение информации, содержащей клевету, а также порочащую честь и достоинство Роберта Кочаряна, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник офиса второго президента Армении.

По его словам, суд счел сведения о бывшем президенте, опубликованные на сайте портала 1in.am, клеветой.

«Суд также частично удовлетворил требование о компенсации и обязал владельца изданий компанию «Skizb Media Kentron» выплатить 400 тысяч драмов (830 долларов) за моральный ущерб... Компания обязана опубликовать опровержения в течение двух дней после вступления судебного решения в законную силу», - пояснил сотрудник офиса.

В одной из статей медиа-компании говорится, что командующий внутренними войсками Григор Григорян дал признательные показания о том, что «распоряжение стрелять в демонстрантов он получил от тогдашнего президента Роберта Кочаряна».

В компании «Skizb Media Kentron» заявили о готовности обжаловать решение суда.

«Вердикт вступит в силу через месяц. За это время ответчик вправе обжаловать судебное решение», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник компании.

Беспорядки 1-2 марта 2008 года в Ереване, вызванные несогласием с победой Сержа Саргсяна на выборах президента в Армении, привели к гибели десяти человек. Тогда Роберт Кочарян, занимавший пост президента, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Бунт в Армении".