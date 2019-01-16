Роберт Кочарян. Фото © Sputnik / Asatur Yesayants https://ru.armeniasputnik.am/society/20181119/15758805/est-o-chem-rasskazat-obnarodovany-otryvki-iz-temperamentnoj-knigi-roberta-kocharyana.html

16 января 2019, 18:59

Следствие в Армении отказалось прекращать уголовное преследование Кочаряна

Следователь не согласился с заявлением адвокатов Роберта Кочаряна, которые считают, что второй президент Армении  не может обвиняться по статье, которой  в 2008 году не было в Уголовном кодексе страны.

Как писал "Кавказский узел", Роберт Кочарян был арестован 27 июля 2018 года. Ему предъявлено обвинение в финансовых преступлениях и свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване десять лет назад. Позже это решение было отменено судом со ссылкой на неприкосновенность президента, но апелляционная инстанция вновь санкционировала арест Кочаряна. 12 января Специальная следственная служба обратилась в суд с ходатайством о продлении на два месяца срока ареста Роберта Кочаряна, а его адвокаты просили изменить меру пресечения с ареста на освобождение под залог.

Беспорядки 1-2 марта 2008 года в Ереване, вызванные несогласием с победой Сержа Саргсяна на выборах президента в Армении, привели к гибели десяти человек. Тогда Роберт Кочарян, пока еще занимавший пост президента, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Бунт в Армении".

Следователь Специальной следственной службы Армении отклонил ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Роберта Кочаряна, представленное его адвокатами 9 января, говорится в сегодняшнем заявлении группы адвокатов Кочаряна. 

Отклонение ходатайства объяснялось тем, что обвинение выдвинуто на основании доказательств, полученных в установленном законом порядке, и нет обстоятельств, исключающих уголовное преследование. 

"В ходатайстве отмечалось, что выдвинутое Роберту Кочаряну обвинение по статье 300.1 Уголовного кодекса Армении незаконно", - приводит заявление группы адвокатов Кочаряна Агентство «Новости-Армения». 

Адвокаты второго президента страны считают, что Роберт Кочарян не может обвиняться по статье "свержение конституционного строя" по делу о событиях 2008 года, потому что тогда этой статьи и предусмотренного ею состава преступления в Уголовном кодексе Армении не было, уточняет РИА Новости.

Напомним, по мнению Роберта Кочаряна, его уголовное преследование, которое началось после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, имеет политическую подоплеку.

"Кавказский узел" подготовил биографические справки о Роберте КочарянеСерже Саргсяне и Николе Пашиняне.

Примечание:

"Роберт Кочарян отказался участвовать в судебном заседании", "Жители Еревана рассказали о готовности к новым протестам", "Оппозиция в Армении анонсировала изменение избирательного законодательства".

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