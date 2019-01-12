Следствие потребовало продлить арест Кочаряна на два месяца

12 января 2019, 06:55

Специальная следственная служба обратилась в суд с ходатайством о продлении на два месяца срока ареста Роберта Кочаряна. Защита в свою очередь потребовала прекратить преследование второго президента Армении.

Как писал "Кавказский узел", 9 января прокурор и следователь подали ходатайства об отводе судьи по делу Кочаряна. Защита заявила, что это искусственно затягивает рассмотрение вопроса об освобождении Кочаряна из-под стражи. 10 января судья по делу Роберта Кочаряна взяла самоотвод.

Роберта Кочаряна арестовали 27 июля 2018 года. Позже это решение было отменено судом со ссылкой на неприкосновенность президента, но апелляционная инстанция вновь санкционировала арест Кочаряна. 28 декабря 2018 года защита подала ходатайство об освобождении Кочаряна под залог.

Специальная следственная служба Армении 11 января представила ходатайство о продлении срока ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Ходатайство представлено в суд общей юрисдикции города Еревана. ССС требует продлить арест Кочаряна еще на два месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Специальной следственной службы Армении.

Команда адвокатов Роберта Кочаряна ранее, 9 января, представила ходатайство в ССС о прекращении преследования второго президента Армении.

Защитой было представлено ходатайство о прекращении уголовного преследования с учетом невозможности применения статьи 300.1 УК РА (свержение конституционного строя) в отношении президента страны, сообщил адвокат Айк Алумян корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что Роберт Кочарян обвинен в финансовых махинациях и свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване в 2008 году. 1-2 марта 2008 года в Ереване столкновения силовиков с протестующими, вызванные несогласием с победой Сержа Саргсяна на выборах президента в Армении, привели к гибели десяти человек. Роберт Кочарян, во время беспорядков занимавший пост президента, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Бунт в Армении".

По мнению Кочаряна, его уголовное преследование, которое началось после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, имеет политическую подоплеку. "Кавказский узел" подготовил биографические справки о Роберте Кочаряне, Серже Саргсяне и Николе Пашиняне.