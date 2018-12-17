17 декабря 2018, 17:40
Суд отклонил иск Кочаряна против Пашиняна
Апелляционный гражданский суд Армении не удовлетворил требование второго президента Армении Роберта Кочаряна признать клеветой высказывания Никола Пашиняна.
Как сообщал "Кавказский узел", Кочарян был арестован 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. 13 августа суд отменил решение о его аресте, сославшись на неприкосновенность бывшего президента, однако следователи взяли с него подписку о невыезде. 11 сентября глава Службы нацбезопасности заявил, что в отношении Кочаряна возбуждено новое дело о финансовых махинациях. В конце сентября стало известно, что Кочарян подал иск против премьера Никола Пашиняна, в котором потребовал защитить свои честь и достоинство от публичной клеветы. Поводом для иска стали слова о неправомерности освобождения Кочаряна, сказанные Пашиняном во время визита во Францию 14 сентября.
Кочарян требовал в суде, чтобы Пашинян публично извинился за высказывания о неправомерности его освобождения, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на странице Кочаряна в Facebook.
"Отклонение ходатайства на фоне происходящих в последнее время в Армении событий было ожидаемо, поскольку независимость суда поставлена под сомнение", - говорится в сообщении Роберта Кочаряна.
После разгона митинга оппозиционеров, не согласных с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах, 1-2 марта 2008 года в Ереване произошли массовые беспорядки. В столкновениях с полицейскими погибли десять человек, более 250 были ранены. 1 марта Роберт Кочарян, занимавший президентский пост, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении". Уголовное дело в связи с этими событиями в Ереване было возбуждено после прихода к власти лидера оппозиции Никола Пашиняна.
Роберт Кочарян с 1998 по 2008 год был президентом Армении, на этом посту его сменил Серж Саргсян. После двух президентских сроков Саргсян снова стал руководителем страны в статусе премьер-министра, но после массовых протестов подал в отставку. 8 мая 2018 года премьер-министром и фактическим руководителем Армении стал Никол Пашинян. "Кавказским узлом" подготовлена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"