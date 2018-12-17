Суд отклонил иск Кочаряна против Пашиняна

17 декабря 2018, 17:40

Апелляционный гражданский суд Армении не удовлетворил требование второго президента Армении Роберта Кочаряна признать клеветой высказывания Никола Пашиняна.

Как сообщал "Кавказский узел", Кочарян был арестован 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. 13 августа суд отменил решение о его аресте, сославшись на неприкосновенность бывшего президента, однако следователи взяли с него подписку о невыезде. 11 сентября глава Службы нацбезопасности заявил, что в отношении Кочаряна возбуждено новое дело о финансовых махинациях. В конце сентября стало известно, что Кочарян подал иск против премьера Никола Пашиняна, в котором потребовал защитить свои честь и достоинство от публичной клеветы. Поводом для иска стали слова о неправомерности освобождения Кочаряна, сказанные Пашиняном во время визита во Францию 14 сентября.

Кочарян требовал в суде, чтобы Пашинян публично извинился за высказывания о неправомерности его освобождения, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на странице Кочаряна в Facebook.

"Отклонение ходатайства на фоне происходящих в последнее время в Армении событий было ожидаемо, поскольку независимость суда поставлена под сомнение", - говорится в сообщении Роберта Кочаряна.

После разгона митинга оппозиционеров, не согласных с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах, 1-2 марта 2008 года в Ереване произошли массовые беспорядки. В столкновениях с полицейскими погибли десять человек, более 250 были ранены. 1 марта Роберт Кочарян, занимавший президентский пост, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении". Уголовное дело в связи с этими событиями в Ереване было возбуждено после прихода к власти лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Роберт Кочарян с 1998 по 2008 год был президентом Армении, на этом посту его сменил Серж Саргсян. После двух президентских сроков Саргсян снова стал руководителем страны в статусе премьер-министра, но после массовых протестов подал в отставку. 8 мая 2018 года премьер-министром и фактическим руководителем Армении стал Никол Пашинян. "Кавказским узлом" подготовлена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.