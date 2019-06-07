07 июня 2019, 03:16

Гегам Петросян арестован по делу об убийстве активиста в 2008 году

Суд вынес решение об аресте бывшего замкомандующего войсками полиции, начальнику штаба полиции Армении Гегама Петросяна, обвиняемого в убийстве активиста Закара Овсепяна в 2008 году. Адвокат считает арест Петросяна неправомерным.

Как сообщал "Кавказский узел", правоохранители задержали Гегама Петросяна 5 июня по подозрению в умышленном убийстве манифестанта Закара Ованнисяна во время столкновений 1-2 марта в Ереване.

1-2 марта 2008 года в центре столицы Армении произошли столкновения между силовиками и оппозиционерами, не согласными с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна. Столкновения продолжались два дня,  в них погибли 10 человек и более 250 получили ранения.

Суд избрал меру пресечения для Гегама Петросян поздно вечером 6 июня. Судья Гагик Погосян удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Петросяна сроком на два месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Петросяна Вагаршак Геворгян,

Он добавил, что его подзащитный не признает своей вины, а следствие не представило достаточно доказательств. “Не была проведена судебно-баллистическая экспертиза. Также неизвестно, о каком конкретном оружии идет речь, а само оружие не найдено”, - отметил адвокат.

Решение об аресте Гегама Петросяна адвокат намерен обжаловать в Апелляционном суде.

Отметим, что по предъявленной статье Петросяну статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что обвинения по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года также предъявлены ряду высокопоставленных чиновников, в том числе второму президенту Армении Роберту Кочаряну, который ввел своим указом в марте 2008 года чрезвычайное положение. Сам он пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбы получили сведения о вооружении участников протестов. Обвинения по этому делу также предъявлены министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященную событиям 1-2 марта в Ереване.  

Примечание:

"Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение Роберта Кочаряна", "В Армении принято решение о воссоздании комиссии по расследованию событий 1 марта 2008 года", "АНК подверг критике доклад о расследовании событий 1 марта 2008 года в Ереване".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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