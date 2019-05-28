28 мая 2019, 21:24

Оппозиция поспорила с мэрией Тбилиси о предвыборной агитации

Сотрудники мэрии Тбилиси не имели права снимать баннеры кандидата в депутаты парламента Грузии Шалвы Шавгулидзе, заявили в выдвинувшем его оппозиционном альянсе. Оппозиционеры обратились к властям за разрешением вновь установить баннеры.

Как информировал "Кавказский узел", после того, как депутат от Мтацминдского избирательного округа Тбилиси Саломе Зурабишвили была избрана президентом Грузии, ее мандат остался вакантным. Выборы на освободившееся место в парламенте прошли 19 мая, но никто из кандидатов не смог набрать более половины голосов. Второй тур назначен на 9 июня.

Избирателям предстоит выбрать между кандидатом в депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Владимиром Кахадзе, который получил в первом туре 41,01% голосов, и кандидатом от альянса оппозиционных партий "Европейская Грузия" и "Свободные демократы" Шалвой Шавгулидзе, за которого 19 мая проголосовали 36,84% пришедших на избирательные участки.

25 мая сотрудники мэрии сняли все баннеры Шавгулидзе, мотивируя свои действия тем, что разрешения на их установку не было, сообщил один из лидеров "Свободных демократов" Александр Барамидзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2". "Это решение - дискриминационное и самовольное. Законодательство не предусматривает запрета на установку баннеров без разрешения", - утверждает он (перевод корреспондента "Кавказского узла").

По его словам, альянс "Европейской Грузии" и "Свободных демократов" обратился в мэрию за официальным разрешением об установке баннеров.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, который является генеральным секретарем правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение", считает демонтаж баннеров Шавгулидзе обоснованным. "На беззаконие, разумеется, мы отвечаем законностью. У них не было никакого права расклеивать баннеры и, соответственно, с нашей стороны последовала реакция на это. Муниципальная инспекция и соответствующая служба приняли это решение", - процитировала Каладзе 25 мая "Грузия Online".

Новости о выборах в Грузии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".

Примечание:

"Политологи раскритиковали кандидатов в парламент Грузии", "Политологи назвали выборы в Тбилиси и Зугдиди ключевыми для оппозиции", "На пост мэра Зугдиди претендуют 16 человек".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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