ЦИК Грузии назвал дату второго тура выборов в Тбилиси

27 мая 2019, 17:40

Второй тур промежуточных выборов в парламент в Мтацминдском избирательном округе Тбилиси, в который вышли кандидат от правящей партии и оппозиционер, назначен на 9 июня, сообщил Центризбирком Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая прошли промежуточные выборы в парламент Грузии от Мтацминдского района Тбилиси и органы местного самоуправления в ряде муниципалитетов. На выборах в Тбилиси ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому здесь пройдет второй тур, проинформировал 20 мая ЦИК Грузии.

Предыдущий мажоритарный депутат от Мтацминдского избирательного округа Тбилиси Саломе Зурабишвили была избрана президентом Грузии, в связи с чем освободилось место в парламенте.

Согласно окончательным данным голосования, во второй тур промежуточных выборов в Мтацминдском избирательном округе Тбилиси вышли кандидат в депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Владимир Кахадзе и Шалва Шавгулидзе от альянса оппозиционных партий - "Европейская Грузия" и "Свободные демократы".

Кахадзе получил на выборах 6 036 голосов (41,01%), Шалва Шавгулидзе - 5 422 голоса (36,84%). Итоговый протокол голосования Центральная комиссия Грузии приняла на сегодняшнем заседании, передает корреспондент «Кавказского узла».

Окружная комиссия в Тбилиси получила во время выборов две жалобы, но отклонила их, отметив, что нарушений, которые могли бы повлиять на результаты первого тура, зафиксировано не было. Власти могут предпринять попытку задействовать во втором туре выборов административный ресурс, чтобы увеличить явку избирателей, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Напомним, 20 мая ЦИК Грузии объявил, что правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех пяти районах, где проходили внеочередные выборы мэров.

Новости о выборах в Грузии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".