ЦИК назвал сроки второго тура выборов в Тбилиси

20 мая 2019, 21:41

Второй тур промежуточных выборов в парламент Грузии по мажоритарной системе пройдет в Мтацминдском районе Тбилиси не позднее 13 июня. "Ассоциация молодых юристов" зафиксировала на выборах в Тбилиси несовпадение числа подписей избирателей и выданных бюллетеней.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 мая в ряде муниципалитетов Грузии проходило голосование на промежуточных выборах в парламент и органы местного самоуправления. Наиболее острая борьба развернулась в Зугдиди. Оппозиционный альянс "Сила в единстве" заявил о 120 нарушениях на выборах в Зугдидском избирательном округе. Согласно предварительным итогам голосования, на подавляющем большинстве участков победили представители правящей "Грузинской мечты". Второй тур голосования пройдет только в Мтацминдском округе Тбилиси.

В Тбилиси 19 мая проходили промежуточные выборы в парламент Грузии от Мтацминдского района Тбилиси. Предыдущий мажоритарный депутат от этого округа Саломе Зурабишвили была избрана президентом Грузии, в связи с чем и освободилось одно место в парламенте. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов: кандидат от "Грузинской мечты" Владимир Кахадзе получил 41,28% голосов, а его оппонент Шалва Шавгулидзе из партии "Европейская Грузия - Свободные демократы" - 36,72%.

Окружные избирательные комиссии должны подвести окончательные итоги выборов до 31 мая, сообщила сегодня на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе.

По словам Микеладзе, сегодня продолжаются подсчет голосов для определения окончательных результатов выборов и рассмотрение поступивших жалоб, передал корреспондент "Кавказского узла".

Окончательная явка избирателей на промежуточных выборах в Тбилиси составила 34,27%. Результаты промежуточных выборов в Тбилиси станут индикатором общественного настроя, заявили "Кавказскому узлу" грузинские политологи.

Неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов" указала сегодня на основные нарушения, зафиксированные ее наблюдателями в ходе голосования. Они обратили внимание на инциденты, происходившие на зугдидских избирательных участках и рядом с ними между сторонниками партий.

"Мы считаем, что подобные факты вызывают у избирателей желание дистанцироваться от процесса голосования и негативно сказываются на свободе волеизъявления", - говорится в заявлении организации, поступившем сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

На участках №1 и 4 в Зугдидском избирательном округе "Ассоциация молодых юристов" зафиксировала мобилизацию координаторов и сторонников одной из партий - они вели дистанционный подсчет избирателей, пришедших на участки, и снимали их на фото и видео. Такие действия также наносят ущерб процессу свободного волеизъявления, отметили в организации. Возле участков № 9, 87, 95 и 97 происходили перепалки, которые также мешали процедуре голосования, а на участки №10 и 32 пришли избиратели, которые должны были проголосовать посредством переносной урны на дому.

Активисты также обратили внимание на задержание редактора интернет-издания Presa.ge Георгия Капанадзе - по их мнению, для задержания журналиста не было правовых оснований.

Журналист Георгий Капанадзе, задержанный во время голосования в Зугдиди, ранее обвинил полицейских в провокации.

На участок № 9 Зугдидского избирательного округа не пустили наблюдателя от НПО, это является нарушением закона и влечет ответственность, добавили представители организации.

В Мтацминдском избирательном округе "Ассоциация молодых юристов" зафиксировала только одно нарушение: на избирательном участке № 11 количество подписей избирателей не совпало с количеством выданных избирательных бюллетеней.

"Кавказский узел" публикует новости о майских выборах в Грузии на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".