Законопроект о переносе выборов президента Абхазии задержался в парламенте

23 мая 2019, 05:10

Президент Абхазии Рауль Хаджимба внес в парламент законопроект, предусматривающий перенос даты выборов главы государства на 25 августа, как того требовали протестующие сторонники оппозиции. По словам спикера парламента, среди депутатов нет единого мнения относительно законопроекта, голосование по нему отложено. Местные жители поддерживают перенос выборов, но критикуют оппозицию за транспортный коллапс в Сухуме.

Как информировал "Кавказский узел", сторонники оппозиции начали акцию протеста после того, как 20 мая парламент Абхазии отказался перенести президентские выборы на осень. О переносе выборов оппозиционеры просили депутатов в связи с болезнью кандидата в президенты Аслана Бжании. Сторонники оппозиции перекрывали республиканскую трассу в районе села Тамыш и мост в поселке Бзыпта. Жители Сухума жаловались, что забастовка водителей маршруток нарушила их привычный график. Вечером 21 мая оппозиционеры договорились с Хаджимбой о переносе выборов с 21 июля на 25 августа.

Рауль Хаджимба 22 мая представил на рассмотрение в парламент законопроект о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах». Этот проект предусматривает сокращение крайнего срока проведения выборов с двух месяцев до одного месяца до истечения полномочий главы государства, говорится в сообщении от 22 мая на сайте администрации президента республики.

Пятилетний срок полномочий Хаджимбы, который вступил в должность 25 сентября 2014 года, истекает 25 сентября 2019 года. Сроки проведения выборов не устанавливаются Конституцией. В этой связи предложенный президентом законопроект наделит парламент полномочиями по установлению даты предстоящих выборов главы государства на 25 августа 2019 года, поясняется в сообщении.

22 мая депутаты на рабочем совещании высказывали различные мнения по поводу переноса выборов президента на 25 августа, в связи с чем дата голосования по этому вопросу пока не определена, заявил спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия.

"Этот вопрос надо обсудить... Сегодня было преждевременно ставить на голосование инициативу президента о переносе даты выборов главы государства. Еще предстоит серьезно поработать для того, чтобы сблизить позиции депутатов", - цитирует Кварчию "Sputnik-Абхазия".

Центризбирком Абхазии 22 мая приступил к регистрации политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост президента, поскольку дата выборов главы государства официальна остается прежней, уточняет со ссылкой на председателя ЦИК республики Тамаза Гогию ТАСС.

Опрошенные "Кавказским узлом" политологи отметили, что Москва заинтересована в сохранении стабильности в Абхазии, однако не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты республики, поскольку и Бжания, и Хаджимба являются приемлемыми для Кремля фигурами.

Жители Сухума раскритиковали оппозицию за создание транспортного коллапса

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Сухума в основном высказались в поддержку переноса даты выборов президента на более поздний срок, но раскритиковали оппозицию за протестные акции, которые в первый день протеста привели к проблемам с транспортным сообщением (подборка частных мнений не является репрезентативным опросом и не отражает мнение всех жителей Сухума).

«Это был явный перебор. Не стоило им [оппозиционерам] бросаться в крайности, из-за этого многие начали их критиковать», - сказал местный житель Константин. «Конечно, было очень неудобно. Детям в школу ехать, а транспорта нет. Плохая идея. Свою силу можно доказать другими способами. Хотя идея перенести выборы хорошая. Осенью спокойнее. Туристы разъехались, времени свободного больше», - считает Сергей.

«Я был на площади, в город не выходил и как-то не заметил коллапса. Мои знакомые, кто не был на митинге, конечно, были возмущены. Я пытался им объяснить, что это нужно было для дела, чтобы власти увидели серьёзность наших намерений», - сказал Артур. «В стране и так коллапс... А таким образом мы показали отчаяние, до которого довели людей», - добавил один из участников митинга, не пожелавший назвать свое имя.

«Я на машине езжу, проблем не было, но люди возмущаются. Хотя большинство поддерживает оппозицию. Сложность заключается в том, что люди хотят перемен, а когда слова начинают воплощаться в реальность, то сразу появляется реакция. Когда оппозиция пообещала заблокировать трассу, никто не поверил, но в душе были согласны. И вот когда дело было сделано, многим это не понравилось», - считает Алхас.

«Конечно, народ шёл протестовать и многие понимали, для чего это делается. Но обычные люди, кто не участвовал в стычках, очень переживали, как бы это не вылилось во что-то серьёзное», - отметила Алла.

Однако некоторые из опрошенных местных жителей сочли политические игры оппозиции несвоевременными и не направленными во благо народа. «Надоели все: власть, оппозиция... [Туристический] сезон на носу, а у нас политические игры. Никто о народе не думает. Мне звонят туристы и спрашивают, что происходит в Абхазии. Хотели приехать, но уже сомневаются», - сказала Мактина. "Мне совершенно безразличны все эти движения. Надоели все, потому что хотят прибиться к "кормушке", а на народ наплевать", - полагает Наира.

Бжания в 2014 году уже баллотировался на пост президента Абхазии и получил тогда 35,91% голосов избирателей, говорится в биографии политика, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" подготовлена биографическая справка президента Абхазии Рауля Хаджимбы.