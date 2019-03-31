Премьер Ингушетии предложил изменить систему выборов в парламент

31 марта 2019, 12:00

Возвращение к смешанной системе повысит интерес избирателей к выборам депутатов Народного собрания, но принимать такое решение нужно только после широкого общественного обсуждения, заявил председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев.

Региональное отделение партии "Единая Россия" еще несколько лет назад предлагало изменить систему выборов в парламент республики, отметил председатель правительства Зялимхан Евлоев на состоявшейся 29 марта встрече в Центре культурного развития Магаса с участниками кадрового проекта "Единой России" "ПолитСтартап". Обращаясь к депутатам из фракции "Единой России" в Народном Собрании, он предложил обсудить целесообразность перехода на смешанную систему выборов, когда депутатов избирают и по одномандатным округам, и по партийным спискам. Такая система действует на выборах депутатов Государственной думы, отметил он.

Сейчас все 32 депутата парламента Ингушетии избираются по пропорциональной системе - избиратели голосуют за партийные списки. В то же время, депутаты местного уровня, за исключением 13 муниципальных образований, избираются по мажоритарной системе.

По мнению Зялимхана Евлоева, переход на смешанную систему повысит конкуренцию среди кандидатов и может сделает выборы интереснее для избирателей. Премьер, который также является секретарем регионального отделения "Единой России", заявил, что конкуренции на выборах партия не опасается, передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы правительства Ингушетии.

Он подчеркнул, что решение нужно принимать на основе широкого общественного обсуждения. "Предварительно необходимо провести публичные слушания, узнать мнение жителей республики, всех заинтересованных политических и общественных сил, и лишь затем вносить соответствующий законопроект в Народное собрание", - сказал Зялимхан Евлоев.

Срок полномочий Народного собрания шестого созыва истекает через два с половиной года, напомнил Зялимхан Еволев. "У нас достаточно времени, чтобы детально проработать данный вопрос, и в случае поддержки общественностью инициативы внедрения смешанной системы, «Единая Россия» будет инициировать такие изменения в республиканское избирательное законодательство", - сказал премьер.

Отметим, что с октября 2018 года в Ингушетии проходят протесты, участники которых требуют большего участия местных жителей в принятии важных для региона решений. Причиной для первых выступлений стало подписание главами Ингушетии Чечни соглашения о границе без проведения референдума по этому вопросу. Впоследствии протестующие потребовали вернуть прямые выборы главы региона. 26 марта тысячи людей вышли в Магасе на митинг против готовящихся изменений в закон о референдуме. Активисты указали, что в законопроекте не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, а перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум. Новая волна протестов привела к стычкам с силовиками.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".