Участники акции в Магасе поспорили о провокаторах среди молодежи

30 марта 2019, 05:47

Блокировка трассы "Кавказ" на въезде в Назрань могла быть провокацией, считает один из организаторов акции протеста. К перекрытию дороги причастна неравнодушная молодежь, которая не хотела прекращать митинг в Магасе, полагает участник акции.

Как информировал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста, организованную движением "Опора Ингушетии". Это привело к стычкам с силовиками. Протестующие покинули площадь 27 марта после того, как лидеры протеста призвали митингующих разойтись. Позднее сотни человек на несколько часов перекрыли трассу "Кавказ" на въезде в Назрань. В ночь на 28 марта автомобилисты провели в Назрани массовый стихийный автопробег, после чего в город были прикомандированы дополнительные отряды силовиков. 29 марта Евкуров обвинил лидеров ингушского протеста в безответственности.

За ночь и утро 27 марта силовики трижды пытались разогнать митингующих, рассказал правозащитник и участник протестов Магомед Муцольгов. Во время столкновений протестующие бросали в правоохранителей бутылки, палки, стулья и металлические ограждения, следует из опубликованных очевидцами видеозаписей.

Молодежь на митинге в Магасе была абсолютно контролируемая, которая слушается своих старейшин, заявил корреспонденту "Кавказского узла" член совета тейпов Ингушетии и один из организаторов митинга в Магасе Ахмед Барахоев.

«Среди них нет [молодых людей] никаких радикально настроенных элементов. Выдвигались политические лозунги и требования в рамках Конституции и законов Ингушетии и РФ: об отставке Евкурова, принять закон о проведении прямых выборов главы региона, потому что [нам не нравится ситуация], когда абзацы в законе теряются, трудоустраивают подставных лиц, 120 человек неправильно кнопки нажимают при голосовании и т. д. Власть полностью потеряла доверие», - рассказал он.

Организаторы митинга считали, что у них есть разрешение на проведение трехдневной акции, но уже к первой ночи к митингующим стали подходить силовики и объявили, что законная акция закончена и нужно разойтись, отметил активист. «Я был на месте митинга, постоянно общался с руководством... [силовиков], которое, включая генералов из СКФО, присутствовало там. Нам никто не угрожал, не оскорблял, все вели переговоры, предлагая мирно разойтись, обещая никого не преследовать», - рассказал Барахоев.

По его словам, ситуация изменилась, когда один из руководителей местных силовиков стал угрожать организаторам, к месту акции были стянуты для блокировки грузовики «Урал», прикомандированные из других регионов силовики заняли наступательную позицию. "[Он] заявил, что если не разойдетесь через 5-10 минут, вас разгоним, по асфальту размажем. Один из старейшин, 70-летний человек... сказал, что ляжет под технику, если они её погонят против митингующей молодежи: «Через мой труп пойдете», - передал слова старейшины один из организаторов акции.

Барахоев сообщил, что вновь пошел на переговоры с руководством силовиков для предотвращения столкновений. «Я им объяснил, что так быстро молодежь не уйдет. Непродуктивно выдвигать требование моментально покинуть место митинга. К тому времени, к ночи, на площади оставалось 100-150 человек... Но нас оцепили плотным кольцом на рассвете, перед утренним намазом. То есть когда мы совершали коллективный намаз, вокруг нас стояли росгвардейцы со щитами и дубинками. Мы молитву не прервали, завершили. И как только закончили, начался первый штурм. Молодежь отбила его. Но никаких побоев не было у росгвардейцев. Я вновь подошел к полицейскому начальству после этого и попросил дать времени до 5 утра, чтобы спокойно все разошлись. А то, если те, кто был здесь, и люди из других мест услышат, что нас бьют здесь, то могут прибежать, может случится непредвиденное, возможно кто-то с оружием придёт, а нам... кровь не нужна», - рассказал Барахоев.

По его словам, несмотря на уговоры силовики начали второй штурм. «Ребята оборонялись и вновь отбились. После этого полицейские сказали, чтобы срочно всех увели, мол, идёт подкрепление, сверху дано указание решить вопрос... Генералы СКФО пообещали, что нам подпишут уведомление о разрешении митинга через 5 дней. С этим обещанием я вышел к людям и попросил их разойтись», - сообщил он.

При этом Барахоев акцию с блокировкой федеральной трассы "Кавказ" около "Экажевского круга" на въезде в Назрань счел провокацией, отметив, что никто из официальных лиц маршрут следования для отхода митингующим не указал, при этом вокруг везде стояла полиция и "Росгвардия".

"Мы вместе по трассе дошли до "Магасского круга", там трасса на Назрань была перекрыта... Кто-то нас умышленно направил на федеральную трассу. И тут откуда-то впереди появилась толпа молодежи. Их мы не знали. Они ночью с нами не были. На "Экажевском круге" эта толпа, видимо, экспромтом остановилась и заявила, что оттуда не уйдет... Я лично три-четыре раза подходил и просил их разойтись, но они категорически меня не слушались. Это не те люди, что две недели с нами стояли, не те, что управляемые. Они вопреки нашим адатам действовали, не слушали старейшин, не слушали организаторов митинга. Возникла мысль, что ими кто-то управляет помимо нас. Ведь там откуда-то появилась машина с кирпичами», - рассказал Барахоев.

Круглосуточная акция протеста против изменения административной границы с Чеченской республикой проходила в Магасе в 2018 году в течение почти двух недель - с 4 по 17 октября. Участники акции требовали проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Он также отметил, что на «Экажевском круге» стояли исключительно местные силовики. «К тому времени мне стало плохо. Я же на протезе, а пришлось 10 километров протопать. Сыновья на автомобиле увезли меня домой. Утром со мной связывался один из чинов... я по громкой связи просил разойтись тех, что на круге. Уже днем, несмотря на состояние, опять поехал в Назрань... Я с молодежью стал общаться, сообщил, что нам дадут разрешение на проведение митинга. Призывал к сдержанности, чтобы не пролилась ничья кровь. Меня услышали и согласились, сказали, что по твоему зову выйдем на разрешенный митинг. Там были в основном те ребята, которые уже были на нашем митинге, около 1000 человек. А тех, кто устраивал акцию на "Экажевском круге", я там не увидел», - подчеркнул Барахоев.

По его мнению, сейчас власти проявляют недоверие местным силовикам и стягивают подразделения из других регионов. «Мы этого не боимся. Мы не собираемся воевать... Мы только отстаиваем свои права, данные Конституцией», - заметил Барахоев, добавив, что несмотря на прежние обещания, разрешение на проведение митинга до сих пор не выдано.

Невозможно утверждать, что среди новоприбывшей молодежи на "Экажевском круге" были провокаторы, считает один из участников митинга в Магасе Исрафил. «Возможно, это просто неравнодушная молодежь, потому что в Магасе изначально не все хотели уходить, их там уговаривали, говорили, что, мол, мы не проиграли, наоборот, победили, даже... [силовикам] отпор дали. Не переживайте, снова придем», - рассказал он.

По словам Исрафила, в совете тейпов могли не знать этих людей, но это не означает, что там были какие-то провокаторы, которые не поддерживали протестное движение.

"Какая-то часть - это те, кто просто не успел в Магас подъехать. А насчет провокаций, то сейчас идут обсуждения, что планируются провокации на будущий митинг, чтобы поссорились протестующие с местными... [силовиками], ведь только благодаря ингушским... [силовикам] удалось избежать жесткого разгона митинга в Магасе», - пояснил Исрафил "Кавказскому узлу".

На самом деле остается загадкой, кто все-таки перекрыл машинами дорогу на Назрань на «Экажевском круге», отметил он.

По его словам, ночью в момент столкновений митингующих и силовиков он был дома, а на митинге очевидцем был его брат. "Начало разгона было подобрано так, чтобы на месте митинга осталось как можно меньше людей. Осенью также было, пытались именно в таком положении застать врасплох участников акции протеста. Кровопролитного разгона удалось избежать благодаря действиям ингушских... [силовиков]. Они ни с кем не дрались, они просто встали заградительной стеной, мешающей столкновению», - рассказал Исрафил, предположив, что за это теперь местные силовики лишаются работы.

Юрист и бывший пресс-секретарь главы Ингушетии Евкурова Калой Ахильгов 29 марта сообщил, что 19 местных силовиков уволили "по утрате доверия", связав это с их отказом разгонять протестующих в Магасе. Официального подтверждения этой информации по данным на 5.46 мск 30 марта не поступало.

Попытки придать протесту в Ингушетии нотки агрессивности к силовым структурам, органам власти или к народам соседних республик направлены на то, чтобы увести Евкурова из-под удара, считает участник акции протеста, ингушский правозащитник, автор блога на "Кавказском узле" Магомед Муцольгов.

"С самого начала... все наши претензии были направлены к единственному человеку, главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову. Причиной тому стала его предательская по отношению к нашему народу политика в территориальном вопросе... Главным аспектом народного протеста и непринятия населением республики его политики стало нарушение данной им при назначении на должность главы присяги, в результате чего была нарушена территориальная целостность Ингушетии", - написал Муцольгов в своем посте "Ответственный за беспорядки".

Отметим, что опрошенные "Кавказским узлом" аналитики объяснили столкновения на митинге в Магасе просчетом организаторов. При этом, по их мнению, новые столкновения невыгодны обеим сторонам.