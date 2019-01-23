Четыре человека остаются в гостинице после взрыва в Шахтах

23 января 2019, 16:18

23 человека, пострадавших от взрыва в многоквартирном доме в Шахтах, переселены в арендованное жилье, сообщила сегодня мэрия города.

"Кавказский узел" писал, что эвакуированные жильцы дома, где произошел взрыв, и соседней пятиэтажки 17 января начали возвращаться в свои квартиры. Однако жильцам двух подъездов сделать это пока не разрешили. 18 января была восстановлена подача газа в подъезд, где произошел взрыв.

14 января при взрыве газа разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах дома по улице Хабарова в Шахтах. Погибли пять человек, еще двоих госпитализировали с травмами. Одну из пострадавших, двухлетнюю девочку, выписали из больницы 18 января.

"В гостинице "Горняк" временно остаются четыре человека из числа пострадавших жильцов второго подъезда дома №16. В арендованное жилье переселены 23 человека", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Шахт.

По данным ведомства, выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества в размере 30 тысяч рублей назначены девяти собственникам квартир, а трем собственникам - в размере 100 тысяч рублей.

"Сняты ограничения на пребывание граждан в подъездах №2 и №3 пятиэтажного жилого дома по улице Хабарова, 18 и в подъезде №1 девятиэтажного жилого дома по улице Хабарова, 16. В этих подъездах подключены все системы жизнеобеспечения: водо-, газо-, тепло- и электроснабжение. Все жильцы трех подъездов в двух домах вернулись в свои квартиры", - подчеркивается в сообщении.

При этом, по данным администрации, во втором подъезде дома №16 и первом подъезде дома №18 по улице Хабарова проводится обследование для определения необходимости демонтажа части здания. "Допуск граждан в два подъезда двух домов ограничен", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что ранее городские власти заявили, что шахтинцы предложили бесплатно сдать жилье пострадавшим при взрыве. По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, 6,5 миллиона рублей выделены пострадавшим из областного бюджета, еще 500 тысяч - из городского.

Пострадавшим шахтинцам также будут выплачены и суммы из пожертвований горожан, которые приходят на отдельный, открытый администрацией города счёт, заявил 22 января начальник управления информационной политики и общественных отношений Мурат Туков.

"Сумма пожертвований составляет два миллиона сто пятьдесят пять тысяч рублей. Пока эти средства не распределяются, так как идёт сбор пожертвований", - процитировала Тукова шахтинская интернет-газета kvu.su.