Шахтинцы предложили бесплатно сдать жилье пострадавшим при взрыве

21 января 2019, 17:10

Жители Шахт, которые не могут вернуться домой после взрыва газа, начали сегодня выбирать себе временное жилье. Арендодатели согласились сдать им квартиры бесплатно, сообщили городские власти.

"Кавказский узел" информировал, что эвакуированные жильцы дома, где произошел взрыв, и соседней пятиэтажки 17 января начали возвращаться в свои квартиры. Однако жильцам двух подъездов сделать это пока не разрешили. 18 января была восстановлена подача газа в подъезд, где произошел взрыв.

14 января при взрыве газа разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах дома по улице Хабарова в Шахтах. Погибли пять человек, еще двоих госпитализировали с травмами. Одну из пострадавших, двухлетнюю девочку, выписали из больницы 18 января.

В гостинице остаются 18 человек из семи семей, эвакуированных после взрыва, сообщил глава Шахт Андрей Ковалев. По его словам, сегодня их начали возить по квартирам, которые сдаются в аренду. "За аренду они платить не будут, потому что очень много добрых, неравнодушных людей, которые готовы помочь людям в этом, пускать на бесплатной основе", - процитировал Ковалева ТАСС.

Пострадавшим выплачены более шести миллионов рублей

6,5 миллиона рублей выделены пострадавшим из областного бюджета, еще 500 тысяч - из городского. Из них по миллиону рублей получили родные пяти погибших, а 600 тысяч уже направлены на выплаты жильцам дома, здоровью которых был причинен вред, сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области. Размер единовременной материальной помощи составляет 10 тысяч рублей. Ее получили 79 человек, списки уточняются, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте правительства Ростовской области.