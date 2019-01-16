Счетная палата Дагестана назвала ложью данные о недостаче 37 миллиардов

16 января 2019, 13:50

Счетная палата Дагестана 15 января объявила о поисках источника информации о разворовывании бюджетных денег. Поводом для заявления послужила публикация в популярном Telegram-канале, автор которого поставил под сомнение эффективность "кадровых зачисток" в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году после своего назначения врио главы Дагестана Владимир Васильев назвал борьбу с коррупцией новым приоритетом властей республики после ликвидации вооруженного подполья. На протяжении всего 2018 года наиболее обсуждаемыми событиями в Дагестане были масштабные "зачистки" чиновничьего аппарата. По подсчетам "Кавказского узла", в течение года были арестованы не менее 18 высокопоставленных руководителей министерств и ведомств.

5 марта 2018 года стало известно, что по итогам проверок в 2017 году Счетная палата Дагестана нашла в государственных органах и учреждениях республики нарушения на общую сумму более 12,2 млрд рублей.

15 января в Telegram-канале kavkaz_leakbez были опубликованные данные о том, что "Счетная палата, подводя итоги 2018 года, оценила, что Дагестан потерял 37 млрд рублей". При этом сумма в 37 млрд рублей была назвала "вскрытым и подсчитанным ущербом".

По данным на 13.40 мск 16 января на сайте Счетной палаты Дагестана нет отчета о деятельности за 2018 год.

Автор сообщения в Telegram-канале, на который по информации на 13.40 мск 16 января подписаны 6421 человек, также усомнился в эффективности "кадровых чисток в Дагестане".

В 2018 году Дагестан вновь вошел в список самых высокодотационных регионов. По данным, опубликованным в сентябре 2018 года на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы, в 2019 году Дагестан возглавит список крупнейших получателей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В проекте бюджета России ему выделены 66,3 миллиарда рублей.

На сайте Счетной палаты Дагестана 15 января была опубликована реакция на эту информацию. "Данные публикации ни коим образом не соответствуют действительности, не подтверждаются какими-либо данными и направлены на дискредитацию деятельности органов государственной власти республики. Подтверждением служит тот факт, что в материале не указано кто и когда проводил соответствующее исследование и кем конкретно дана подобная оценка – Счетной палатой Российской Федерации или Счетной палатой Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "принимаются меры для установления источника ложной информации". "Счетная палата Республики Дагестан, в целях объективного информирования населения (...) выражает готовность к конструктивному взаимодействию со средствами массовой информации", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что 16 января 2018 года Счетная палата Дагестана заявила о финансовых и бюджетных нарушениях мэрии Махачкалы на сумму 2,9 миллиарда рублей. Вскоре после этого, 21 января, мэр дагестанской столицы Муса Мусаев был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий, спустя несколько дней ему было предъявлено обвинение. Однако по версии мэрии Махачкалы цифры в акте о нарушениях, найденных аудиторами, на порядок меньше сумм, указанных в итоговом докладе Счетной палаты.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".