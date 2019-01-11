Объявление о сходе лавин. Фото пресс-службы МЧС России: 01.mchs.gov.ru

11 января 2019, 06:20

Спасатели предупредили о лавинах в Кабардино-Балкарии

Экстренное предупреждение об угрозе схода лавин в горах Кабардино-Балкарии объявлено до вечера 13 января.

Как информировал "Кавказский узел", предупреждение о возможном сходе лавин в горах Кабардино-Балкарии объявлялось 7 января до вечера 8 января, а затем было продлено до вечера 9 января.

В горах республики лавиноопасно на высоте от 1500 метров. Экстренное предупреждение действует с сегодняшнего дня до вечера 13 января, сообщается на сайте главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

В связи с угрозой схода снежных лавин спасатели предупреждают об опасности возникновения ЧС в горных и предгорных районах, связанных с повреждением автомобильных, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи, травматизмом туристов вне горнолыжных трасс, спортсменов в районах схода лавин.

МЧС призвало жителей и гостей республики воздержаться от выхода в горы в снегопад и непогоду, а находясь в горах, следить за изменением погоды, знать в районе своей прогулки места возможного схода лавин и исключать такие места из маршрута.

Согласно информации погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в горном поселке Терскол в Кабардино-Балкарии ожидается слабый дождь, температура -5 градусов, скорость ветра 17 метров в секунду. В ночь на 12 января дождь усилится, похолодает до -6, ветер поднимается до 19 метров в секунду. Такая погода продлится и в течение суток 13 января. Но уже в ночь на 14 января осадки прекратятся, температура составит -11 градусов, а скорость ветра снизится до 11 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"МЧС предупредило о лавинах в Дагестане и Кабардино-Балкарии", "МЧС предупредило о лавиноопасности в Карачаево-Черкесии", "Следком заинтересовался гибелью туриста на Эльбрусе".

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