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08 января 2019, 18:12

Продлен прогноз о риске схода лавин в горах Кабардино-Балкарии

Предупреждение о возможном сходе лавин продлено в Кабардино-Балкарии до вечера 9 января, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", экстренное предупреждение о риске схода лавин в горах Кабардино-Балкарии было объявлено до сегодняшнего вечера.

Лавиноопасно в горах на уровне полутора тысяч метров и выше, при этом в горных районах ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в горном поселке Терскол в Кабардино-Балкарии умеренные осадки, температура -8 градусов, скорость ветра 17 метров в секунду. Ночью без осадков, похолодает до -15, ветер стихнет до 11 метров в секунду. Днем 9 января вновь ожидаются умеренные осадки, температура составит -10 градусов, скорость ветра 15 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

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