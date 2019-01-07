Сход лавины в горах. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/stormcaution/item/7820893/

07 января 2019, 21:27

МЧС предупредило о лавинах в Дагестане и Кабардино-Балкарии

Экстренное предупреждение о риске схода лавин в горах Дагестана и Кабардино-Балкарии объявлено до вечера 8 января.

По данным МЧС, лавиноопасность в Дагестане и Кабардино-Балкарии сохранится до 18.00 мск 8 января в горах выше 1500 метров.

Спасатели предупредили об опасности возникновения ЧС в этот период. "Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры", -  сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии сегодня ночью ожидаются осадки при температуре -8 градусов, скорость ветра составит 15 метров в секунду. 8 января продолжится выпадение осадков, ветер усилится до 17 метров в секунду. На Бежтинском участке ночью также будут идти осадки при температуре -3, скорость ветра составит 9 метров в секунду. 8 января - осадки при температуре -4, скорость ветра - до 13 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"МЧС предупредило об опасности лавин в Адыгее и на Кубани", "Дорога расчищена после схода лавины в Дагестане", "Три принудительных спуска лавин проведены в Приэльбрусье".

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