МЧС предупредило о лавинах в Дагестане и Кабардино-Балкарии

07 января 2019, 21:27

Экстренное предупреждение о риске схода лавин в горах Дагестана и Кабардино-Балкарии объявлено до вечера 8 января.

По данным МЧС, лавиноопасность в Дагестане и Кабардино-Балкарии сохранится до 18.00 мск 8 января в горах выше 1500 метров.

Спасатели предупредили об опасности возникновения ЧС в этот период. "Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии сегодня ночью ожидаются осадки при температуре -8 градусов, скорость ветра составит 15 метров в секунду. 8 января продолжится выпадение осадков, ветер усилится до 17 метров в секунду. На Бежтинском участке ночью также будут идти осадки при температуре -3, скорость ветра составит 9 метров в секунду. 8 января - осадки при температуре -4, скорость ветра - до 13 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.