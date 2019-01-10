Горы. Фото: Юрий Гречко / Югополис

10 января 2019, 17:23

МЧС предупредило о лавиноопасности в Карачаево-Черкесии

Сход лавин в горах Карачаево-Черкесии возможен до вечера 11 января, сообщили спасатели.

Лавиноопасно на высотах от 1500 метров, проинформировало сегодня управление МЧС по Карачаево-Черкесии. Предупреждение действует с сегодняшнего вечера до 18.00 мск 11 января.

Кроме того, в горах республики 11 января возможен ветер порывами до 17 метров в секунду, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Лавины - главная опасность для туристов в горах республики, отмечают спасатели. При планировании походов в горы Карачаево-Черкесии они рекомендуют зарегистрироваться в поисково-спасательном отряде, уточнив там особенности маршрута.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в карачаево-черкесском Архызе сегодня днем без осадков, температура воздуха -1, скорость ветра 15 метров в секунду. В ночь на 11 января осадки также не ожидаются, похолодает до -11, ветер будет дуть со скоростью 10 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"МЧС предупредило об опасности лавин в Адыгее и на Кубани", "Дорога расчищена после схода лавины в Дагестане", "Три принудительных спуска лавин проведены в Приэльбрусье".

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