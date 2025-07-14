Восемь бойцов из Карачаево-Черкесии убиты в военной операции

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Аслан Урусов, Солтанбий Катчиев, Олег Проников, Мурат Токов, Евгений Аргутин, Никита Фролов, Виктор Кульбашев, Андрей Назаренко убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 143 бойца из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 12 июля официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 135 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Аслан Урусов убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Усть-Джегутинского района. Ему было 35 лет. Контракт подписал в ноябре 2024 года, убит 26 марта, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 11 июля.

Ранее районные власти сообщали, что в военной операции на Украине убиты Солтанбий Катчиев, Олег Проников, Мурат Токов, Евгений Аргутин, Никита Фролов, Виктор Кульбашев, Андрей Назаренко.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7000 Не менее 3486 бойцов из СКФО и 3514 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 135 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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