Оппозиционные телеграм-каналы сообщили о похищении жителя Чечни

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Чеченский оппозиционный Telegram-канал NIYSO и блогер Тумсо Абдурахманов* опубликовали ролик, в котором зафиксировано как несколько человек в камуфляжной форме силой забирают мужчину со двора частного дома.

Как писал "Кавказский узел", в середине июля трое подростков, которых с декабря 2024 года без предъявления обвинения удерживали силовики в Грозном,были освобождены, но их отцов заставили подписать контракты с Минобороны, родственники ничего не знают о судьбе мужчин.

Родственники незаконно задержанных в Чечне зачастую пытаются добиться их освобождения самостоятельно и лишь в крайнем случае обращаются в правозащитные организации, однако огласка не всегда помогает, указали правозащитники.

По версии Telegram-канал NIYSO, похищение жителя села Самашки произошло 19 июня. На кадрах ролика одетые в камуфляжные футболки и штаны люди силой забирают человека со двора дома, а члены его семьи, женщины и дети, безуспешно пытаются воспрепятствовать этому. Видео, размещенное на канале, набрало к 15.30 мск 21 июля 19,6 тысяч просмотров.

«Хочется отметить героизм членов семьи — женщин и детей, которые отчаянно пытались защитить своего родственника и не позволить… его увести», - написал блогер Тумсо Абдурахманов*. Ролик, размещенный в телеграм-канале блогера посмотрели к 15.30 мск 21 июля 9,7 тысяч пользователей

Отметим, что имя жертвы предположительного похищения не называется, как и обстоятельства произошедшего.

В мае канал NIYSO сообщил как минимум о шести похищенных жителях республики, которые под давлением согласились отправиться на Украину. После побега одного из них силовики захватили двух его родственников.

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