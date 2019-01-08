Участники митинга потребовали не присоединять Аксайский район к Ростову-на-Дону

08 января 2019, 16:25

Присоединение Аксайского района к Ростову-на-Дону лишит сельских педагогов и врачей права на льготы, заявили сегодня участники акции протеста в Аксае.

Как писал "Кавказский узел", совет атаманов Аксайского юрта раскритиковал выдвинутую в правительстве Ростовской области идею о включении Аксайского района в состав Ростова-на-Дону. Власти разрешили протестующим казакам провести сегодня митинг.

Идея включить в состав Ростова-на-Дону город Батайск и населенные пункты Аксайского района поступила от местных жителей, которые пожаловались на недостатки транспортного сообщения с Ростовом-на-Дону, сложность устройства детей в ростовские детсады и школы, говорится в сообщении, размещенном 4 декабря 2018 года на сайте правительства региона.

На митинг перед зданием администрации Аксайского района сегодня пришли несколько сотен человек. Участники акции держали плакаты с надписями: "Мы аксайчане, против присоединения!", "Чужого не надо, своё не отдадим!", "Наш ответ - присоединению нет!" и другие, с названиями своих населённых пунктов. Некоторые горожане пришли на мероприятие с детьми.

Участников акции поддержали представители КПРФ, партийные флаги были воткнуты в снег по периметру площади и перемежались с трёхцветными флагами Ростовской области, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на митинге.

Полицейских было немного, сцену с выступающими охраняли сами казаки. Митинг начался с выступления ансамбля казачьей песни, которому подпевала охрана сцены.

Атаман Аксайского юрта Сергей Марков в своем выступлении объявил о сборе подписей под обращением к губернатору. "Я прошу всех жителей, собравшихся здесь, поддержать казаков в этом вопросе", - сказал атаман.

"Мы не должны допустить этого [присоединения к Ростову-на-Дону]. Мы не просим, а требуем! Руки прочь от Аксая, никаких присоединений, никаких объединений!" – сказал в своем выступлении краевед Александр Лудов.

Педагоги Аксайского района опасаются потерять льготы

О возможных проблемах педагогов после слияния территорий заявила на митинге председатель местного профсоюза работников народного образования и науки Галина Сергеева.

"Многие педагогические работники пострадают в плане получения досрочной трудовой пенсии по выслуге лет. В настоящее время в льготы и трудовой стаж засчитываются периоды работы в сельских образовательных учреждениях без учёта нагрузки. Трудно даже представить, что каждый учитель сельской школы получит по ставке - это очень проблематично. Кроме этого, женщины села лишатся права на укороченную 36-часовую рабочую неделю", - заявила представитель профсоюза.

Участковый врач Оксана Светлакова заявила на митинге, что выражает мнение своих "почти 800 коллег", которые выступают против создания агломерации.

"Если на настоящий момент отделение скорой медицинской помощи базируется в нашей больнице, и доехать до самых отдалённых точек нашего района можно примерно за 30 минут, то сложно представить, сколько потребуется времени, чтобы доехать из Ростова-на-Дону. Произойдет неизбежное упразднение имеющегося автопарка, и врачи будут вынуждены добираться до своих пациентов самостоятельно", - сказала врач.

По ее мнению, присоединение к Ростову-на-Дону также "автоматически лишит районных врачей вообще каких-либо мер поддержки".

Все выступления встречались одобрительными выкриками, один из участников митинга обратил внимание на отсутствие на площади как главы Аксайского района, так и представителей властей Ростовской области.

В резолюции митинга его участники обозначили опасения в связи с возможной ассимиляцией исторических населённых пунктов, ростом налогов на землю и стоимости ОСАГО, потерей сельских надбавок и льгот врачам и учителям, утратой сети сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов и заменой документов для всех предприятий, организаций и жителей района.

Резолюцию вместе с собранными на площади подписями организаторы намерены передать губернатору Ростовской области Василию Голубеву и атаману Всевеликого войска Донского Виктору Гончарову.

Некоторые аксайчане не увидели угроз в присоединении к Ростову-на-Дону

Вместе с этим, некоторые опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Аксайского района рассказали, что пока не определились с отношением к этому вопросу.

"Я для себя пока не решил, «за» я или «против». С одной стороны, понятно, что пункт скорой помощи или энергосеть не закроют, и они станут просто ростовскими филиалами, возможно, и увеличат финансирование, с другой стороны, менять документы мне не особо хочется", - сказал местный житель Денис.

"Если даже и произойдёт присоединение, вряд ли будут какие-то кардинальные изменения. Я, например, и так каждый день езжу на работу в Ростов, потому что в Аксае её найти сложно", - сказал местный житель Евгений Степаненко.

Комментариями от представителей властей Аксайского района и Ростовской области относительно заявлений митингующих «Кавказский узел» пока не располагает.