Ростовские дольщики присоединились к всероссийской акции протеста

28 декабря 2018, 04:40

Дольщики Ростовской области присоединились к всероссийской акции #Андрееванеодна и провели одиночные пикеты на улицах областного центра и у своих недостроенных домов. Необходимо решить проблему недостроев и наказать всех виновных в их появлении, заявили они.

Одиночные пикеты прошли в Ростове-на-Дону 27 декабря.

Дольщики и пайщики вышли на одиночные пикеты в регионах России 27 декабря после выступления петербургской активистки Аллы Андреевой из Санкт-Петербурга на большой пресс-конференции Путина, пишет газета "Мойка 78". Она обратилась к президенту с просьбой решить вопрос обманутых дольщиков Санкт-Петербурга и всей России. Президент Путин признал правоту Андреевой, однако чиновники обвинили ее в самопиаре и вранье. Акции протеста проходят под девизом: #АндрееваНеОдна. Из регионов юга России к акции присоединились Ростов-на-Дону и Краснодар, отмечает издание.

Всероссийскую акцию протеста поддержали дольщики жилищных комплексов "Европейский", "Южный", "Благодатный", ООО "Тресткурортстрой", жилищно-строительного кооператива "Державинский", а также отдельных домов в Ростове-на-Дону, Батайске, Азове и Аксае, говорится в пресс-релизе объединенной рабочей группы дольщиков Ростовской области, поступившем в редакцию "Кавказского узла".

Проблема дольщиков стоит гораздо острее, чем это признают власти, заявили активисты. "Чиновники скрывают реальное количество проблемных домов и обманутых дольщиков", - говорится в пресс-релизе.

В Ростовской области выявлено 342 проблемных объекта долевого строительства, при этом половина из них - дома, возведенные без соответствующих разрешений, приводит 17 декабря сообщение заместителя генерального прокурора России Андрея Кикотя ТАСС. После обнародования этих данных власти Ростовской области заявили, что до конца января 2019 года сформируют обновленный реестр проблемных объектов. Помимо 68 объектов, которые числятся в документе сейчас, в него будут включены 103 потенциально проблемных объекта, в также 171 самовольно возведенный дом, говорится 18 декабря в сообщении пресс-службы губернатора Ростовской области на сайте областного правительства.

"Дольщики Ростовской области солидарны с каждым словом, сказанным Аллой Андреевой на пресс-конференции с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении группы активистов. На пикетах дольщики потребовали встречи с президентом России "для выработки на федеральном уровне правового механизма достройки всех проблемных объектов страны", а также завершить все замороженные стройки и привлечь к ответственности виновных в существовании недостроев, отмечают активисты.