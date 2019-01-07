Аксай. Фото: пресс-служба администрации городского поселения Аксай.http://gorod-aksay.ru/photogallery/moy-gorod.html#prettyPhoto[/tinybrowser/images/photogallery/mojgorod/]/4/

07 января 2019, 07:00

Казаки выступили против присоединения Аксая к Ростову-на-Дону

Совет атаманов Аксайского юрта раскритиковал выдвинутую в правительстве Ростовской области идею о включении Аксайского района в состав Ростова-на-Дону. Протестующие казаки согласовали с властями митинг. 

Акция против присоединения района к областному центру намечена на 8 января.

Организаторы получили согласование на митинг с числом участников до 250 человек, митинг начнётся в 10:00 на площади перед зданием администрации Аксайского района, сообщает 6 января Donday.ru.

На совете атаманов Аксайского юрта казаки и атаманы станичных обществ написали обращение к атаману Всевеликого войска Донского.

«Мы, казаки, с недоумением узнали из СМИ о том, что обсуждается присоединение Аксайского района к Ростову. Мы считаем, что этого допустить ни в коем случае нельзя! Слияние сельского района с областным центром принесёт жителям только проблемы: увеличатся налоги, вырастет ОСАГО, прекратит развиваться сельское хозяйство, всем предприятиям и жителям придётся менять документы в связи со сменой адреса», - цитирует  обращение News.sputnik.

Авторы также указывают, что в случае реализации этих планов аксайская земля утратит свою самобытность.

«Аксай вдвое старше Ростова, он помнит самого атамана Платова! Если наш город слить с Ростовом, он в нём растворится, утратит свою историю и уникальность», - говорится в обращении.

Идею присоединения Аксайского района к областному центру выдвинул Общественный совет при правительстве Ростовской области, сама идея была обсуждена на заседании правительства в начале декабря, информирует "Ростовское агентство новостей".

Эта инициатива вызвала критику многих жителей региона. На сайте change.org начался сбор подписей против инициативы.

"В сельских поселениях не будет ни своей амбулатории, ни льгот... А что стоит переделать, перерегистрировать все документы?! Энергосбыт, водоканал, горгаз и т.д. из Ростова-на-Дону сколько будут к нам добираться?! И какими мы будем в их очереди?", - задают вопросы авторы петиции.

Петиция по данным на 3.44 мск 8 января собрала 7380 подписей.

Примечание:

"Ростовские дольщики присоединились к всероссийской акции протеста", "Застройщик арестован на два месяца в Ростовской области", "Ростовские дольщики объявили голодовку".

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