Тушение пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области http://61.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7825190/

08 января 2019, 11:00

Три человека погибли при пожаре в Ростовской области

Двое мужчин и женщина погибли в результате пожара в бесхозном строении в поселке Азовского района, сообщили сегодня в МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня в 01:52 мск в одноэтажном бесхозном строении в поселке Койсуг.

"Есть погибшие. Локализация (пожара) - в 02:12 (мск). Ликвидация открытого горения - в 02:14 (мск)", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар тушили девять человек, были задействованы три единицы техники, проинформировало ведомство.

В результате пожара погибли двое мужчин и женщина, их личности устанавливаются, пишет со ссылкой на представителя МЧС "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в городе Шахты Ростовской области 27 декабря 2018 года. В результате пожара, по данным следователей, погибли двое детей и две женщины.

Примечание:

"Три жителя юга России погибли при пожаре на шахте в Соликамске", "Два ребенка оказались среди погибших при пожаре в Ростовской области", "Четыре человека погибли при пожаре в Ростовской области".

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