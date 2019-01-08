Три человека погибли при пожаре в Ростовской области

08 января 2019, 11:00

Двое мужчин и женщина погибли в результате пожара в бесхозном строении в поселке Азовского района, сообщили сегодня в МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня в 01:52 мск в одноэтажном бесхозном строении в поселке Койсуг.

"Есть погибшие. Локализация (пожара) - в 02:12 (мск). Ликвидация открытого горения - в 02:14 (мск)", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар тушили девять человек, были задействованы три единицы техники, проинформировало ведомство.

В результате пожара погибли двое мужчин и женщина, их личности устанавливаются, пишет со ссылкой на представителя МЧС "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в городе Шахты Ростовской области 27 декабря 2018 года. В результате пожара, по данным следователей, погибли двое детей и две женщины.