Следком уточнил число погибших при пожаре в Шахтах

27 декабря 2018, 12:59

Двое детей и две женщины погибли при пожаре в городе Шахты Ростовской области, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", ранее в МЧС сообщили, что в результате пожара, который произошел сегодня утром в городе Шахты, погибли двое взрослых и один ребенок, еще трое детей госпитализированы.

В результате пожара, произошедшего сегодня в частном доме в Шахтах, погибли две женщины 35 и 77 лет и двое детей в возрасте двух и четырех лет, сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Ростовской области.

Следком проводит доследственную проверку обстоятельств инцидента. "По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

О госпитализированных после пожара детях Следком не сообщил.