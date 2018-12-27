Пожар. Фото Влада Александрова, Юга.ру

27 декабря 2018, 10:19

Четверо детей и двое взрослых стали жертвами пожара в Шахтах

Двое взрослых и ребенок погибли, еще трое детей пострадали в результате пожара в городе Шахты Ростовской области, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня 05:25 мск в частном доме на площади 70 квадратных метров.

"Есть погибшие. Локализация - в 06:10 (мск). Ликвидация - в 06:26 (мск)", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар тушили 14 человек, были задействованы шесть единиц техники, проинформировало ведомство.

"По оперативным данным, погибли двое взрослых и трехлетний ребенок, еще три ребенка пострадали, они госпитализированы", - цитирует представителя МЧС "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что четыре человека погибли при пожаре в Усть-Донецком районе Ростовской области 25 ноября. Тела двоих взрослых и двоих детей были обнаружены после тушения огня в частном доме.

Примечание:

"Три жителя юга России погибли при пожаре на шахте в Соликамске", "Два ребенка оказались среди погибших при пожаре в Ростовской области", "Четыре человека погибли при пожаре в Ростовской области".

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