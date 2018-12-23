Три жителя юга России погибли при пожаре на шахте в Соликамске

23 декабря 2018, 15:55

Трое из девяти рабочих, погибших в результате пожара на шахте в Пермском крае, оказались жителями юга России. В числе погибших названы житель Кубани и два жителя Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", один из девяти строителей, заблокированных после пожара в шахте в Соликамском районе, оказался жителем Кубани, сообщил губернатор Пермского края. На момент этого сообщения спасатели еще не успели найти тела всех девяти человек в шахте, поэтому достоверной информации о судьбе кубанского рабочего не было.

Пожар произошел на строящемся стволе рудника горнорудной шахты "Уралкалия" во время проведения строительных работ утром 22 декабря. В момент ЧП в шахте находились 17 рабочих, восьмерым из них удалось спастись, а девять человек остались заблокированными в шахте. Как выяснилось сегодня, все они погибли. Восемь тел спасатели обнаружили около 6.14 мск сегодня, а тело последнего, девятого рабочего, нашли только к 13.24 мск, сообщил ТАСС.

После обнаружения тел всех девяти погибших на шахте "Уралкалия", спасательная бригада начала готовить подъем тел на поверхность, пока пожарные продолжили тушить огонь на площади около трех метров, сообщил со слов представителя оперативного штаба на месте ЧП "Интерфакс".

В поименном списке погибших рабочих значатся имена 34-летнего Виктора Кнаука из Краснодарского края и двух жителей шахтерского городка Гуково в Ростовской области - 41-летнего Сергея Игнотенко и 33-летнего Александра Чубенко, сообщила сегодня "Российская газета".

Подрядная организация "УС-30", сотрудниками которой были погибшие, пообещала выплатить их семьям по 2 млн рублей. Кроме того, страховая выплата за каждого погибшего составит порядка 1 млн рублей, сообщил ТАСС.

Компания "Уралкалий", которой принадлежит шахта, со своей стороны решила выплатить семьям погибших еще по 3 миллиона рублей. "Компанией «Уралкалий» принято решение осуществить единовременную выплату семье каждого погибшего. Размер выплаты составит 3 млн рублей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте организации.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Шахты Ростовской области: аварии и протесты".