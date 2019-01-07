Спецоперация в Ботлихском районе Дагестана. Кадр из видео Следственного комитета РФ https://www.youtube.com/watch?v=sj7XNxZeHTM

07 января 2019, 00:28

Два человека стали жертвами вооруженного конфликта с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю, с 31 декабря 2018 года 6 января 2019 года, пострадали два человека, один был убит и один получил ранения. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников. 

Погибший — гражданское лицо в Ингушетии. 

Нападения на гражданских лиц 

31 декабря около полуночи на углу улиц Осканова и Пионерская в Назрани (Ингушетия) неустановленными лицами, передвигавшимися на автомашине "Лада Приора", совершен обстрел автомашины "Хендай Солярис", которой управлял 28-летний житель села Сурхахи Або Аушев. В результате 46-летний правнук шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев, находящийся в иномарке в качестве пассажира, скончался от полученных ранений. Водитель с тяжелыми ранениями госпитализирован в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы. Ибрагим Белхароев – потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX - начале XX века. Ибрагим Белхароев не получил религиозного образования и не был шейхом. Он имел тесные связи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Примечание:

"В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 24 по 30 декабря жертв не зафиксировано", "Два человека стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 17 по 23 декабря", "Четыре человека стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 10 по 16 декабря".

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