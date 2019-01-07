Два человека стали жертвами вооруженного конфликта с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года

07 января 2019, 00:28

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю, с 31 декабря 2018 года 6 января 2019 года, пострадали два человека, один был убит и один получил ранения. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Погибший — гражданское лицо в Ингушетии.

Нападения на гражданских лиц

31 декабря около полуночи на углу улиц Осканова и Пионерская в Назрани (Ингушетия) неустановленными лицами, передвигавшимися на автомашине "Лада Приора", совершен обстрел автомашины "Хендай Солярис", которой управлял 28-летний житель села Сурхахи Або Аушев. В результате 46-летний правнук шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев, находящийся в иномарке в качестве пассажира, скончался от полученных ранений. Водитель с тяжелыми ранениями госпитализирован в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы. Ибрагим Белхароев – потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX - начале XX века. Ибрагим Белхароев не получил религиозного образования и не был шейхом. Он имел тесные связи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.