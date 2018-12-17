Сотрудник спецслужб. Фото http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/operativnym-shtabom-v-kaluzhskoy-oblasti-4.html#&gid=1&pid=2

17 декабря 2018, 08:30

Четыре человека стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 10 по 16 декабря

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 10 по 16 декабря два человека погибли и двое получили ранения. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Оба погибших, по данным правоохранительных органов, имеют отношение к деятельности вооруженного подполья в Ингушетии.

Взрыв в Назрани

12 декабря после 18:45 мск около ТЦ "Ковчег" в Назрани произошел взрыв. Управление Росгвардии на Северном Кавказе сообщило, что во время мероприятий по задержанию подозреваемых один человек бросил гранату, двое сотрудников Росгвардии были ранены. Нападавшие, которых, по информации источников в силовых структурах, было двое, убиты ответным огнем. По информации силовиков, среди гражданского населения пострадавших нет. Очевидцы рассказали, что убитые - продавец благовоний Ханиев и начальник охраны торгового центра, гражданский активист Муслим Хашагульгов. Активисты подвергли сомнению официальную версию инцидента и заявили, что считают произошедшее "провокацией против общественных деятелей". По их словам, Хашаульгов был активным участником октябрьских акций протеста в Магасе, никакого отношения к противоправной деятельности он не имел. Очевидец произошедшего Хасан Кациев рассказал, что перед взрывом силовики находились в одном из помещений ТЦ "Ковчег", кроме взрыва, были слышны выстрелы. Съезд тейпов Ингушетии направил в прокуратуру требование объективно расследовать инцидент в Назрани и объявил республиканский траур по погибшим.

Задержания подозреваемых в финансировании террористов

11 декабря в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии сотрудники ФСБ России совместно со Следственным комитетом и Росгвардией провели обыски. Силовики сообщили, что по их результатам были задержаны семь человек, которые подозреваются в том, что с 2016 года перевели боевикам запрещенных судом в России террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат-Ан-Нусра" более 38 миллионов рублей. Операция проведена В ходе обысков были обнаружены и изъяты значительное количество банковских карт, задействованных в финансировании терроризма, экстремистская литература, инструкции для приобретения экипировки и телефонных СИМ-карт, сообщили силовики. По версии ФСБ, выходцы с Северного Кавказа собирали под предлогом благотворительности деньги, которые шли на финансирование террористических организаций.

Примечание:

"Неделя с 22 по 28 октября обошлась без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе", "В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 15 по 21 октября жертв не зафиксировано", "Пять человек стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 8 по 14 октября".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

17 декабря 2018, 10:38

17 декабря 2018, 09:29

17 декабря 2018, 08:30

17 декабря 2018, 07:50

17 декабря 2018, 07:41

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Инфографика

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи