Четыре человека стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 10 по 16 декабря

17 декабря 2018, 08:30

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 10 по 16 декабря два человека погибли и двое получили ранения. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Оба погибших, по данным правоохранительных органов, имеют отношение к деятельности вооруженного подполья в Ингушетии.

Взрыв в Назрани

12 декабря после 18:45 мск около ТЦ "Ковчег" в Назрани произошел взрыв. Управление Росгвардии на Северном Кавказе сообщило, что во время мероприятий по задержанию подозреваемых один человек бросил гранату, двое сотрудников Росгвардии были ранены. Нападавшие, которых, по информации источников в силовых структурах, было двое, убиты ответным огнем. По информации силовиков, среди гражданского населения пострадавших нет. Очевидцы рассказали, что убитые - продавец благовоний Ханиев и начальник охраны торгового центра, гражданский активист Муслим Хашагульгов. Активисты подвергли сомнению официальную версию инцидента и заявили, что считают произошедшее "провокацией против общественных деятелей". По их словам, Хашаульгов был активным участником октябрьских акций протеста в Магасе, никакого отношения к противоправной деятельности он не имел. Очевидец произошедшего Хасан Кациев рассказал, что перед взрывом силовики находились в одном из помещений ТЦ "Ковчег", кроме взрыва, были слышны выстрелы. Съезд тейпов Ингушетии направил в прокуратуру требование объективно расследовать инцидент в Назрани и объявил республиканский траур по погибшим.

Задержания подозреваемых в финансировании террористов

11 декабря в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии сотрудники ФСБ России совместно со Следственным комитетом и Росгвардией провели обыски. Силовики сообщили, что по их результатам были задержаны семь человек, которые подозреваются в том, что с 2016 года перевели боевикам запрещенных судом в России террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат-Ан-Нусра" более 38 миллионов рублей. Операция проведена В ходе обысков были обнаружены и изъяты значительное количество банковских карт, задействованных в финансировании терроризма, экстремистская литература, инструкции для приобретения экипировки и телефонных СИМ-карт, сообщили силовики. По версии ФСБ, выходцы с Северного Кавказа собирали под предлогом благотворительности деньги, которые шли на финансирование террористических организаций.