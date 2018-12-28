Флегонтов ушел с поста директора "Анжи"

28 декабря 2018, 11:19

Гендиректор махачкалинского клуба "Анжи" Олег Флегонтов уволился по собственному желанию, объяснив свое решение "усталостью".

Как писал "Кавказский узел", к 3 октября долги "Анжи" составляли около 300 млн рублей. 4 октября футболисты заявили, что не выйдут на поле до тех пор, пока руководство не погасит задолженность по зарплате до 18 октября. Из-за ультиматума игроков матч 11-го тура чемпионата России "Анжи" - ЦСКА, назначенный на 19 октября, оказался под угрозой срыва, однако все же состоялся, несмотря на отсутствие очевидного прогресса по вопросу погашения долгов. К 16 декабря сумма долга "Анжи", по данным Флегонтова, снизилась примерно до 220 млн рублей.

"Генеральный директор клуба Олег Флегонтов написал заявление об увольнении по собственному желанию", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ФК "Анжи".

Сам Флегонтов, комментируя заявление об отставке, сказал, что "устал". "В первую очередь морально. Очень тяжело нести на себе груз долгов. Понял, что ноша стала непосильной", - цитирует Флегонтова РИА "Новости".

По мнению бывшего директора "Анжи", футбольный клуб нужен Дагестану, поскольку "там нет ни одного игрового вида спорта". Но если клубу не удастся найти спонсора, то он обанкротится, считает Флегонтов.

Финансовые трудности "Анжи" связаны с проблемами его бывшего владельца - бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, уверены опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские спортивные обозреватели. Затраты из республиканского бюджета на такое непопулярное зрелище, как футбол, негативно скажутся на имидже главы Дагестана Владимира Васильева в глазах основной массы населения, отмечается в материале "Ребус Васильева: нужно ли спасать футбольный клуб Анжи"?", опубликованном в блоге "Кавказского узла" на "Эхе Москвы".

Основанный в 1991 году ФК "Анжи" является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013, финалистом Кубка России 2000-2001 и 2012-2013, указано в опубликованной на "Кавказском узле" справке о махачкалинской команде. После 17 туров РПЛ-2018/19 "Анжи" занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.