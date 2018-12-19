Отменено решение об административном аресте адвоката Беньяша

19 декабря 2018, 21:40

Краснодарский краевой суд отменил решение об аресте адвоката Михаила Беньяша на 14 суток по административному делу о неповиновении полицейскому. Это может быть обусловлено тем, что он обвинен в применении насилия к полицейскому, считает сам Беньяш.

Как писал "Кавказский узел", Беньяша задержали 9 сентября в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам Беньяша, после задержания его избили. Он отбыл 14 суток административного ареста по делу о неподчинении полицейскому, после чего был задержан по обвинению в нападении на полицейских и воспрепятствовании осуществлению правосудия. 28 сентября суд арестовал Беньяша на два месяца, но 23 октября по решению краевого суда адвокат был освобожден под залог в 600 тысяч рублей.

Об отмене постановления об аресте Михаила Беньяша на 14 суток по административному делу о неповиновении полицейскому (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ) сообщила сегодня адвокат Татьяна Третьяк.

«Постановление судьи Буренко, которым адвокат Михаил Беньяш признан виновным по ст. 19.3 и отбыл 14 суток ареста в спецприемнике, отменено!» - написала Татьяна Третьяк на своей странице в Facebook.

Решение об отмене постановления об аресте Михаила Беньяша по административному делу о неповиновении полицейскому вынесено 14 декабря, значится в информации на сайте Краснодарского краевого суда. «Постановление отменено полностью с прекращением производства по делу», - значится в карточке дела.

«2:4 не в пользу адвокатов. Пока», - прокомментировал это решение на своей странице в Facebook адвокат Алексей Аванесян.

12 декабря стало известно, что следователи прекратили дело адвоката Михаила Беньяша по статье о воспрепятствовании правосудию (ст. 294 УК РФ). Однако Беньяшу были предъявлены обвинения в применении насилия к полицейскому по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Ходатайство о прекращении административного дела подавала прокуратура. Ни самого Беньяша, ни его защитников не извещали о заседании в Краснодарском краевом суде 14 декабря. Это было сделано, чтобы суд не мог учесть позицию стороны защиты, считает Михаил Беньяш.

Он рассказал, что сейчас знакомится с материалами уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского. По словам Беньяша, следователь хочет до конца года передать материалы в прокуратуру, чтобы уже в январе-феврале суд начал рассматривать его по существу.

«Это очевидная спешка. Мы попробуем ходатайствовать следователю, чтобы он запросил этот документ (решение краевого суда). Это, конечно, очень важное событие, но я не уверен, что его стоит воспринимать как благоприятное. Надо читать решение, что там написано», - заявил Михаил Беньяш.

Он указал, что прекращение производства может быть обусловлено тем, что уголовное деяние поглощает административное. Тогда «в этом нет ничего позитивного», отметил адвокат. «Обвинение лишь формирует искусственно таким образом еще одно доказательство по делу, это плохо», - подчеркнул Михаил Беньяш, слова которого приводит «Медиазона».

25 сентября на SMS-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение с просьбой предать гласности дело адвоката Михаила Беньяша. Автор сообщения заявил о "беспределе" краснодарских властей в отношении адвоката. "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Напомним, дело Михаила Беньяша вызвало большой резонанс. Amnesty International признала его узником совести. Под обращением с требованием расследовать избиение Беньяша подписи поставили 379 адвокатов из разных регионов России. Снять обвинение с Беньяша призвала Международная комиссия юристов. Правозащитный центр "Мемориал" предупредил власти, что уголовное преследование Беньяша угрожает независимости адвокатуры и соблюдению права граждан на юридическую защиту, а также подрывает основы российской правовой системы.