Прекращено одно из уголовных дел против адвоката Беньяша

12 декабря 2018, 16:49

Дело в отношении краснодарского адвоката Михаила Беньяша по статье о воспрепятствовании правосудию прекращено, при этом ему предъявлено обвинение в применении насилия к полицейским, сообщил защитник адвоката Алексей Аванесян.

Как писал "Кавказский узел", Беньяша задержали 9 сентября в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. Он отбыл 14 суток административного ареста по делу о неподчинении полицейскому, после чего был задержан по обвинению в нападении на полицейских и воспрепятствовании осуществлению правосудия (статьи 318 и 294 УК РФ). 28 сентября Ленинский райсуд Краснодара арестовал Беньяша на два месяца, защита назвала это решение политически мотивированным. Но 23 октября краевой суд согласился освободить адвоката под залог в 600 тысяч рублей, и Беньяш вышел на свободу. Защита Беньяша назвала решение об аресте адвоката политически мотивированным.

Следственный комитет по Краснодарскому краю прекратил дело адвоката Михаила Беньяша по статье о воспрепятствовании правосудию и предъявил ему обвинение в применении насилия к полицейскому, сообщил сегодня адвокат Алексей Аванесян.

По его словам, дело по первой статье прекратили из-за отсутствия состава преступления.

"Уголовное дело в отношении адвоката Михаила Беньяша по ч.1 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование правосудию) прекращено следователем СК в связи с отсутствием состава преступления. Михаилу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении сотрудников полиции не опасного для их здоровья". Пока счёт 1:4 не в пользу адвокатов. Двигаемся дальше", - написал Алексей Аванесян у себя на странице в Facebook.

25 сентября на SMS-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение с просьбой предать гласности дело адвоката Михаила Беньяша. Автор сообщения заявил о "беспределе" краснодарских властей в отношении адвоката. "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Напомним, Михаил Беньяш стал подозреваемым по ч.1 ст.318 УК РФ в связи с тем, что 9 сентября, по данным следствия, после задержания в полицейской машине применил к сотрудникам полиции насилие, "схватив и укусив одного за руку и нанеся не менее трех ударов локтем в область лица другому". Дело по статье о воспрепятствовании осуществлению правосудия было возбуждено в связи с тем, что 6 мая на заседании Первомайского райсуда адвокат "неоднократно перебивал" судью, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи, не реагировал на замечания и отказался покинуть зал суда, "в связи с чем был принудительно удален", сообщило следствие 24 сентября.

Отметим, что в конце ноября прокуратура Краснодарского края обратилась в краевой суд с протестом, требуя отменить решения нижестоящих инстанций о привлечении Михаила Беньяша к административной ответственности за неподчинение полицейскому.