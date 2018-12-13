Михаил Беньяш. Фото: Радио Свободы (RFE/RL)

13 декабря 2018, 08:16

Amnesty International потребовала полностью снять обвинения с адвоката Беньяша

Прекращение уголовного преследования адвоката Михаила Беньяша по делу о воспрепятствовании правосудию можно приветствовать только как половинчатую меру, заявила Amnesty International.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря стало известно, что следователи прекратили дело адвоката Михаила Беньяша по статье о воспрепятствовании правосудию. Однако Беньяшу были предъявлены обвинения в применении насилия к полицейскому по по ч. 1 ст. 318 УК РФ. 

С Михаила Беньяша должны быть сняты не одно, а все обвинения, говорится в заявлении Amnesty International, опубликованном на сайте правозащитной организации 12 декабря.

«Это образцовый случай политически мотивированного преследования. Власти наказывают адвоката за слишком активную работу по защите критиков администрации Краснодарского края. Оставшееся дело в отношении него должно быть немедленно прекращено», – приводятся в заявлении слова директора представительства Amnesty International в России Натальи Звягиной.

"Кавказский узел" сообщал, что Михаил Беньяш был задержан 9 сентября в Краснодаре рядом с местом проведения несогласованного митинга, участники которого требовали отменить пенсионную реформу. По словам Беньяша, после задержания его избили. Суд назначил ему 14 суток ареста по статье о неподчинении полицейскому и 40 часов обязательных работ по статье о нарушении порядка проведения митинга. 23 сентября, по истечении срока административного ареста, адвоката не отпустили из спецприемника в Усть-Лабинске. Он был этапирован в Краснодар, где суд принял решение о помещении его под стражу уже в качестве подозреваемого по уголовному делу - по обвинению в нападении на полицейских и воспрепятствовании осуществлению правосудия (статьи 318 и 294 УК РФ). Защита назвала решение политически мотивированным. 23 октября крайсуд согласился освободить адвоката под залог в 600 тысяч рублей, и Беньяш вышел на свободу. 

Сообщение с просьбой предать гласности факты преследования адвоката Михаила Беньяша поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 25 сентября. Автор сообщения заявил о заинтересованности краснодарских властей  в деле против адвоката. 

"Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Дело Беньяша вызвало большой резонанс. 11 сентября Amnesty International признала Михаила Беньяша узником совести. Под обращением с требованием расследовать избиение Беньяша подписи поставили 379 адвокатов из разных регионов России. 3 октября снять обвинение с Беньяша призвала Международная комиссия юристов. 9 октября Правозащитный центр "Мемориал" предупредил власти, что уголовное преследование Беньяша угрожает независимости адвокатуры и соблюдению права граждан на юридическую защиту, а также подрывает основы российской правовой системы.

Новости о преследовании активистов в регионах Юга России и Южного Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Адвокаты заявили о бездействии правоохранителей в расследовании избиения Беньяша", "С требованием расследовать нападение на Беньяша выступили 360 адвокатов", "Amnesty International объявила кубанского адвоката Беньяша узником совести".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 декабря 2018, 11:51

13 декабря 2018, 11:36

13 декабря 2018, 11:27

13 декабря 2018, 10:47

  • Рабочий погиб на стройке в Тбилиси

    Строитель получил тяжелые травмы при падении со здания в Тбилиси и скончался в больнице. МВД 12 декабря начало расследовать дело о нарушении правил безопасности.

13 декабря 2018, 09:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Аналитика

Все статьи

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Архив новостей
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии