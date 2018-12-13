Amnesty International потребовала полностью снять обвинения с адвоката Беньяша

13 декабря 2018, 08:16

Прекращение уголовного преследования адвоката Михаила Беньяша по делу о воспрепятствовании правосудию можно приветствовать только как половинчатую меру, заявила Amnesty International.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря стало известно, что следователи прекратили дело адвоката Михаила Беньяша по статье о воспрепятствовании правосудию. Однако Беньяшу были предъявлены обвинения в применении насилия к полицейскому по по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

С Михаила Беньяша должны быть сняты не одно, а все обвинения, говорится в заявлении Amnesty International, опубликованном на сайте правозащитной организации 12 декабря.

«Это образцовый случай политически мотивированного преследования. Власти наказывают адвоката за слишком активную работу по защите критиков администрации Краснодарского края. Оставшееся дело в отношении него должно быть немедленно прекращено», – приводятся в заявлении слова директора представительства Amnesty International в России Натальи Звягиной.

"Кавказский узел" сообщал, что Михаил Беньяш был задержан 9 сентября в Краснодаре рядом с местом проведения несогласованного митинга, участники которого требовали отменить пенсионную реформу. По словам Беньяша, после задержания его избили. Суд назначил ему 14 суток ареста по статье о неподчинении полицейскому и 40 часов обязательных работ по статье о нарушении порядка проведения митинга. 23 сентября, по истечении срока административного ареста, адвоката не отпустили из спецприемника в Усть-Лабинске. Он был этапирован в Краснодар, где суд принял решение о помещении его под стражу уже в качестве подозреваемого по уголовному делу - по обвинению в нападении на полицейских и воспрепятствовании осуществлению правосудия (статьи 318 и 294 УК РФ). Защита назвала решение политически мотивированным. 23 октября крайсуд согласился освободить адвоката под залог в 600 тысяч рублей, и Беньяш вышел на свободу.

Сообщение с просьбой предать гласности факты преследования адвоката Михаила Беньяша поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 25 сентября. Автор сообщения заявил о заинтересованности краснодарских властей в деле против адвоката. "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Дело Беньяша вызвало большой резонанс. 11 сентября Amnesty International признала Михаила Беньяша узником совести. Под обращением с требованием расследовать избиение Беньяша подписи поставили 379 адвокатов из разных регионов России. 3 октября снять обвинение с Беньяша призвала Международная комиссия юристов. 9 октября Правозащитный центр "Мемориал" предупредил власти, что уголовное преследование Беньяша угрожает независимости адвокатуры и соблюдению права граждан на юридическую защиту, а также подрывает основы российской правовой системы.